जल्दी करें! Amazon Quiz हुआ लाइव, घर बैठे एक हजार रुपये जीतने का मौका

हाइलाइट्स क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. क्विज में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है.

Amazon App Quiz July 28, 2022. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन (Amazon) आज यानी 28 जुलाई 2022 को इनाम जीतने का मौका दे रहा है. अमेजन से आज आप एक हजार रुपये जीत सकते हैं. ये इनाम आपके अमेजन पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) में दिया जाएगा. दरअसल, अमेजन पर हर रोज क्विज का आयोजन किया जाता है. इसके जरिए कंपनी यूजर्स को इनाम जीतने का मौका देती है. हर रोज इनाम की राशि अलग-अलग होती है. आज इनाम की राशि एक हजार रुपये है. इस क्विज को खेलने के लिए आपके मोबाइल में अमेजन ऐप होना चाहिए.

सामान्य ज्ञान पर आधारित होती है क्विज

क्विज में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देने होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और अमेजन पे बैलेंस के रूप में एक हजार रुपये जीतिए.

ये भी पढ़ें- भारत में Google Maps पर शुरू हुआ स्ट्रीट व्यू फीचर, 10 शहरों में मिलेगी सुविधा

सवाल – 1) Who now owns the record for the highest score by an Indian wicketkeeper on foreign soil in Tests, ODIs and T20Is?

जवाब : Rishabh Pant

सवाल – 2) Which famous actor plays the role of Gorr in the Marvel movie ‘Thor: Love and Thunder’ ?

जवाब : Christian Bale

सवाल – 3) Herbert Diess is stepping down as the CEO of which famous automaker?

जवाब : Volkswagen

सवाल – 4) This edible item belongs to which of these categories?

जवाब : Fruit

सवाल – 5) Who were known to first use these in ancient history?

जवाब : Egyptians

Tags: Amazon, Amazon pay, Quiz