जल्दी करें! Amazon Quiz हुआ लाइव, घर बैठे 15 हजार रुपये जीतने का मौका

Amazon App Quiz May 28, 2022. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन (Amazon) आज यानी 27 मई 2022 को इनाम जीतने का मौका दे रहा है. अमेजन से आज आप 15 हजार रुपये जीत सकते हैं. ये इनाम आपके अमेजन पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) में दिया जाएगा. दरअसल, अमेजन पर हर रोज क्विज का आयोजन किया जाता है. इसके जरिए कंपनी यूजर्स को इनाम जीतने का मौका देती है. हर रोज इनाम की राशि अलग-अलग होती है. आज इनाम की राशि 15 हजार रुपये है. इस क्विज को खेलने के लिए आपके मोबाइल में अमेजन ऐप होना चाहिए.

सामान्य ज्ञान पर आधारित होती है क्विज

क्विज में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और अमेजन पे बैलेंस के रूप में 15 हजार रुपये जीतिए.

1. सवाल- Which city will be home to India’s first-ever Water Metro project?

जवाब- Kochi

2. सवाल- UNESCO recently added calligraphy in which language to the Intangible Cultural Heritage of Humanity list?

जवाब- Arabic

3. सवाल- Imaging X-ray Polarimetry Explorer is a joint effort between NASA and which country’s space agency?

जवाब- Italy

4. सवाल Ukpeagvik, which means a place to hunt this birds, is the Inupiat name of the nothernmost city of the US. Which Alaskan city is this?

जवाब- Barrow

5. सवाल- This is which country’s flag?

जवाब- Nigeria

Tags: Amazon, Amazon pay, Quiz