Amazon दे रहा है आपको ₹20 हजार जीतने का मौका, बस देना होगा 5 आसान सवालों का जवाब

Amazon App Quiz April 30, 2022. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन (Amazon) आज यानी 30 अप्रैल 2022 को इनाम जीतने का मौका दे रहा है. अमेजन से आज आप 20 हजार रुपये जीत सकते हैं. ये इनाम आपके अमेजन पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) में दिया जाएगा. दरअसल, अमेजन पर हर रोज क्विज का आयोजन किया जाता है. इसके जरिए कंपनी यूजर्स को इनाम जीतने का मौका देती है. हर रोज इनाम की राशि अलग-अलग होती है. आज इनाम की राशि 20 हजार रुपये है. इस क्विज को खेलने के लिए आपके मोबाइल में अमेजन ऐप होना चाहिए.

सामान्य ज्ञान पर आधारित होती है क्विज

क्विज में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और अमेजन पे बैलेंस के रूप में 20 हजार रुपये जीतिए.

सवाल 1 – Joshua Da Silva recently hit his first Test hundred against England, batting at which position?

जवाब – No.8

सवाल 2 – In the movie ‘Pushpa: The Rise – Part 1, who plays the role of ‘Srivalli’?

जवाब – Rashmika Mandanna

सवाल 3 – Who recently resigned as the director of Reliance Power and Reliance Infrastructure?

जवाब – Anil Ambani

सवाल 4 – Name this animal. (In a famous scene from Friends, Ross came dressed as this animal as well)

जवाब – Armadillo

सवाल 5 – What musical instrument has been depicted in this visual?

जवाब – Saxophone

