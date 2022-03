Amazon App Quiz March 6: शानदार मौका! अमेजन ऐप के 5 सवाल आपको जिता सकते हैं 25 हजार रुपये

Amazon App Quiz March 6, 2022. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन (Amazon) आपको आज इनाम जीतने का मौका दे रहा है. बता दें कि अमेजन ऐप पर हर रोज क्विज का आयोजन किया जाता है. इसके सभी सवालों के सही जवाब देकर आप अमेजन पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) में इनाम जीत सकते हैं. आज यानी 6 मार्च को सभी पांच सवाल के सही जवाब देने पर आप लकी विनर हो सकते हैं. विनर बनने पर आपको 25 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा. ये प्राइज आपके अमेजन पे बैलेंस में दिया जाएगा. इसमें एलिजिबल होने के लिए आपको 5 सवालों के जवाब देने होंगे.

सामान्य ज्ञान पर आधारित होती है क्विज

क्विज में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और अमेजन पे बैलेंस के रूप में 25 हजार रुपये जीतिए.

ये भी पढ़ें- LIC IPO से जुड़ी सभी जानकारियां जल्द पता चलेंगी, SEBI से सोमवार को मिल सकती है मंजूरी, जानिए पूरा डिटेल

1. सवाल- Which of these is a name is given to the Border Security Force’s increased surveillance along the Pakistan border in Rajasthan?

जवाब- Sard Hawa

2. सवाल- Petr Fiala has been sworn in as the new Prime Minister of which country?

जवाब- Czech Republic

3. सवाल- The Konyaks are among the largest tribes in which state?

जवाब- Nagaland

4. सवाल- Who among these is an Arjuna award winner in this sport, who was part of an Asian Games bronze medal winning side?

जवाब- Jimmy George

5. सवाल- This is a famous character from which movie franchise?

जवाब- Pirates of the Caribbean

Tags: Amazon, Amazon pay, Quiz