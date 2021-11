Amazon App Quiz November 12: घर बैठे जीत सकते हैं ₹30 हजार! अमेजन क्विज में मिल रहा है मौका

Amazon App Quiz November 12, 2021. ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन (Amazon) अपने यूजर्स के लिए डेली एक क्विज लेकर आती है जिसमें पूछे गए सवालों का जवाब देकर आप बड़ी इनामी राशि जीत सकते हैं. यह क्विज केवल अमेजन ऐप (Amazon App) पर ही मौजूद है और इसके लिए आपको अपने फोन अमेजन ऐप डाउनलोड करना होगा. आज भी यह क्विज शुरू हो गया है और इसे जीतने के बाद आप 30 हजार रुपये जीत सकते हैं. यूजर्स को इस क्विज में हिस्सा लेने के लिए अमेजन ऐप का इस्तेमाल करना होगा.

सामान्य ज्ञान पर आधारित होती है क्विज

क्विज में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. विजेता के नाम लकी ड्रा के जरिए चुना जाएगा. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और अमेजन पे बैलेंस के रूप में 30 हजार रुपये जीतिए.

सवाल 1: Whose world record did Christiano Ronaldo break when he scored his 110th international goal in a match against Ireland recently?

उत्तर: Ali Daei

सवाल 2: Which automobile manufacturer unveiled India’s first electric smart scooter

उत्तर: Ather

सवाल 3: Which blockchain technology platform was conceived by programmer Vitalik Buterin?

उत्तर: Ethereum

सवाल 4: Which artist from this country painted the iconic piece The Scream?

उत्तर: Edward Munch

सवाल 5: Which team in this sport is known as The Red Devils?

उत्तर: Manchester United