Amazon App Quiz November 11: घर बैठे जीत सकते हैं एक हजार रुपये! अमेजन क्विज में मिल रहा है मौका

Amazon App Quiz November 11, 2021. अमेजन (Amazon) अपने यूजर्स के लिए डेली एक क्विज लेकर आता है जिसमें पूछे गए सवालों का जवाब देकर आप बड़ी इनामी राशि जीत सकते हैं. यह क्विज केवल अमेजन ऐप (Amazon App) पर ही मौजूद है और इसके लिए आपको अपने फोन अमेजन ऐप डाउनलोड करना होगा. आज भी यह क्विज शुरू हो गया है और इसे जीतने के बाद आप एक हजार रुपये जीत सकते हैं. यूजर्स को इस क्विज में हिस्सा लेने के लिए अमेजन ऐप का इस्तेमाल करना होगा.

सामान्य ज्ञान पर आधारित होती है क्विज

क्विज में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. विजेता के नाम लकी ड्रा के जरिए चुना जाएगा. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और अमेजन पे बैलेंस के रूप में एक हजार रुपये जीतिए.

1. सवाल: Which company’s recent TV advertisements showed Rahul Dravid losing his temper and Venkatesh Prasad in a boy band?

जवाब- Cred

2. सवाल: Apart from UAE and India, which other country has hosted the Indian Premier League?

जवाब- South Africa

3. सवाल: Navil Noronha, one of the richest CEOs in India, heads which company?

जवाब- DMart

4. सवाल: I love you 3000′ is a famous dialogue spoken by this character’s alter ego Tony Stark in which movie?

जवाब- Avengers: Endgame

5. सवाल: The first modern edition of this multi sport international event was held in which city?

जवाब- Athens