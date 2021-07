Amazon App Quiz July 8: अमेजन ऐप के 5 सवाल आपको जिता सकते हैं 50 हजार रुपये, जानें उत्तर

Amazon ऐप के जरिए आप पे बैलेंस में 50 हजार रुपये जीत सकते हैं.

Amazon App Quiz July 8, 2021: अमेजन ऐप क्विज में आज आपको 50 हजार रुपये जीतने का मौका मिल रहा है और इनामी राशि आपके अमेजन पे बैलेंस में ऐड हो जाएगी. News18Hindi

Last Updated : July 08, 2021, 17:15 IST









Amazon App Quiz July 8, 2021. ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन (Amazon) रोज अपने यूजर्स के लिए एक क्विज लेकर आती है जिसे जीतने के बाद ढेरों इनाम मिलते हैं. आज भी अमेजन ऐप (Amazon App) पर यह क्विज शुरू हो गया है और इसे जीतने के बाद आप 50 हजार रुपये जीत सकते हैं. यूजर्स को इस क्विज में हिस्सा लेने के लिए अमेजन ऐप का इस्तेमाल करना होगा. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज रात 12 बजे शुरू होती है और रात 12 बजे तक चलती है.



सामान्य ज्ञान पर आधारित होती है क्विज

क्विज में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. विजेता के नाम लकी ड्रा के जरिए चुना जाएगा.



हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और अमेजन पे बैलेंस के रूप में 50 हजार रुपये जीतिए.



1. सवाल- In May 2021, which of these ships was decommissioned from the Indian Navy after 41 years of service?

जवाब- INS Rajput



2. सवाल- Which naturalist has been announced as the 2021 winner of the Templeton Prize?

जवाब- Jane Goodall



3. सवाल- In May 2021, which of these became the first named storm of the Atlantic hurricane season?

जवाब- Ana



4. सवाल- Which Italian artist sculpted this famous statue?

जवाब- Michelangelo



5. सवाल- Which ancient Indian game is the earliest predecessor of this modern game?

जवाब- Chaturanga