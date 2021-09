Amazon Quiz September 24, 2021: इस क्विज में हिस्सा लेकर आज जीत सकते हैं ₹20,000 का इनाम, जानिए कैसे

Amazon App Quiz September 24, 2021. अमेजन (Amazon) अपने यूजर्स के लिए डेली एक क्विज लेकर आता है जिसमें पूछे गए सवालों का जवाब देकर आप बड़ी इनामी राशि जीत सकते हैं. यह क्विज केवल अमेजन ऐप (Amazon App) पर ही मौजूद है और इसके लिए आपको अपने फोन अमेजन ऐप डाउनलोड करना होगा. आज भी यह क्विज शुरू हो गया है और इसे जीतने के बाद आप 20 हजार रुपये जीत सकते हैं. यूजर्स को इस क्विज में हिस्सा लेने के लिए अमेजन ऐप का इस्तेमाल करना होगा. बता दें कि ये डेली क्विज रात 12 बजे शुरू होती है और रात 12 बजे तक चलती है.

क्विज में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. विजेता के नाम लकी ड्रा के जरिए चुना जाएगा. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और अमेजन पे बैलेंस के रूप में 20 हजार रुपये जीतिए.

1. सवाल- On 8th August, a dau is dedicated to a famous movement, part of India’s freedom struggle. Name the movement.

जवाब- Quit India Movement

2. सवाल- In Spiderman: No Way Home, Alfred Molina returns to play the role of which villain he has played in a previous Spiderman film?

जवाब- Doctor Octopus

3. सवाल- At the recently concluded World Junior Athletics Championship Amit Khatri won a silver in which event?

जवाब- 10 KM Walk

4. सवाल- What was the name of this bird in the movie, Rio?

जवाब- Rafael

5. सवाल- Which Continent can the invention of this art form be traced back to?

जवाब- Asia