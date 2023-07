हाइलाइट्स OpenAI का पॉपुलर चैटबॉट है ChatGPT ChatGPT साइट डाउन होने से लोग हुए परेशान नेटिजन्स ने ट्विटर पर दी अपनी प्रतिक्रिया

नई दिल्ली. OpenAI का पॉपुलर चैटबॉट ChatGPT बीते बुधवार 12 जुलाई को कुछ समय के लिए डाउन रहा. इस पर ट्विटर यूजर्स ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए आउटेज को रिपोर्ट भी किया और इसे लेकर काफी चर्चा भी रही. इस दौरान ChatGPT ने भी अपना ध्यान एक अलग ही ढंग से खींचा. दरअसल, चैटजीपीटी साइट के डाउनटाइम के दौरान रैप पढ़कर और शेक्सपीयर की शैली में माफी मांगकर विजिटर्स को खुश करने की कोशिश करता रहा.

आज की दुनिया में काफी सारे लोग AI टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो गए हैं. ChatGPT लोगों को कई तरह से मदद करता है. जैसे- एडिटिंग, पैराफ्रेजिंग, कंटेंट क्रिएशन आदि. लेकिन, 24 घंटे के भीतर हुए दो आउटेज से लोग परेशान हो गए. नेटिजन्स ने इस पर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दी और ट्विटर हैशटैग #chatgptdown से भर गया. यह अनुमान लगाया गया कि सर्वर मेंटनेंस या ज्यादा क्वेरी आने के कारण प्लेटफॉर्म अस्थायी रूप से अनुपलब्ध हो गया होगा. Downdetector के मुताबिक 6,000 यूजर्स ने आउटेज को रिपोर्ट किया था. यानी समझा जा सकता है कि आउटेज काफी जगहों पर था.

रैप और शेक्सपियरियन अंग्रेजी के जरिए विजिटर्स को मनाने की कोशिश

Dailyo ने अपनी एक रिपोर्ट में कुछ स्क्रीनशॉट किए हैं, जहां देखा जा सकता है कि ChatGPT ने इस आउटेज के दौरान अलग अप्रोच अपनाया और विजिटर्स को डाउनटाइम के दौरान रैन और शेक्सपीयर के स्टाइल में लोगों से माफी मांग कर मनाने की कोशिश करता रहा.

कुछ इस तरह अंग्रेजी में चैटबॉट ने लिखा रैप-

‘So don’t you worry, don’t be mad.

We’re working hard, it’s not so bad’

ChatGPT ने सुनाया रैप

शेख्‍सपीयर की तरह ChatGPT के स्टेटस को समझाया भी

शेख्‍सपीयर बन गया ChatGPT

ट्विटर पर भी जमकर शेयर हुए मीम्स:

#chatGPT is down.

The intelligence of humanity just dropped by 20%. pic.twitter.com/jDEF4gLMWy — Marco (@MarcCK4) July 12, 2023

#ChatGPTdown Please fix this @OpenAI I just found out I’m unable to reach this help mail. @New_GPT Please fix this issue. My career is dependent. ChatGPT Down pic.twitter.com/bYBV5MTMLJ — Daivas Jose (@Daivas111) July 12, 2023

इन मीम्स को देखकर समझा जा सकता है कि चैटजीपीटी के आने से काफी लोग अब इसका इस्तेमाल रोजाना के कामों के लिए भी करने लगे हैं.

