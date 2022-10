क्या किसी थर्ड पार्टी ऐप या वेबसाइट के पास है आपके जीमेल का एक्सेस, ऐसे करें चेक

हाइलाइट्स

गूगल सेटिंग में जाकर थर्ड पार्टी Apps और वेबसाइट को रिमूव कर सकते हैं. चेक करने के लिए जीमेल सेटिंग में third party apps with account access पर क्लिक करें. Sign in into other site पर क्लिक कर वेबसाइट एक्सेस रिमूव करें.