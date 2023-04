सिम कोई भी हो, सबको मिलेगा JioCinema का मजा, अभी डाउनलोड करें और देखें IPL के सारे मैच

नई दिल्ली. IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग का नया सीजन जारी है. हर बार की तरह इस बार भी कई रोचक मुकाबले खेले जा रहे हैं और दर्शकों का प्यार भी प्लेयर्स को मिल रहा है. लेकिन, हर सीजन की तुलना में इस बार का सीजन इसलिए खास है क्योंकि डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स जियो ने खरीदे हैं और इसे सभी लोगों को फ्री में दिखाया जा रहा है. चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का सिम हो.

IPL 2023 के लिए डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स Jio के पास हैं. पहले IPL के लाइव मैच मोबाइल में देखने के लिए लोगों को Disney+ Hotstar पर होता था. साथ ही इसका सब्सक्रिप्शन खरीदना होता था. लेकिन, जियो के पास स्ट्रीमिंग राइट्स के बाद अब सबकुछ बदल गया है. क्योंकि, इसमें कोई भी फ्री में IPL के सारे मैच का मजा ले सकता है.

सिम कोई भी हो मिलेगा पूरा मजा

यानी JioCinema को एक्सेस करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास जियो का ही सिम हो. आप अगर BSNL, Vi या Airtel किसी के भी ग्राहक हों बिंदास जियोसिनेमा ऐप डाउनलोड करें और मैच का मजा लें. आप ऐप के अलावा ब्राउजर भी जियोसिनेमा को एक्सेस कर सकते हैं. इसी तरह एंड्रॉयड टीवी पर भी JioCinema ऐप उपलब्ध है.

#IPLonJioCinema sab dekh sakte hai, chaahe jo bhi sim card use karein!

Join @ImRo45 and catch the #TATAIPL action, streaming FREE on #JioCinema for all telecom operators! pic.twitter.com/xzGidPpf7V

— JioCinema (@JioCinema) April 21, 2023