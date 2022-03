Facebook Alert! तुरंत करें फेसबुक प्रोटेक्ट को एक्टिवेट, वर्ना लॉक हो सकता है आपका अकाउंट

नई दिल्ली. सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक (Facebook) उन लोगों के अकाउंट को लॉक कर रहा है जिन्होंने फेसबुक प्रोटेक्ट (Facebook Protect) को एक्टिवेट नहीं किया. मार्च महीने की शुरुआत में फेसबुक ने इसको लेकर यूजर्स को मेल भी भेजा था. मेल का टाइटल था कि आपके अकाउंट को एडवांस्ड सिक्योरिटी Facebook Protect की जरूरत है.

The Verge की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी यूजर्स को 17 मार्च तक Facebook Protect ऑन करने के लिए मेल भेजा था. ऐसा नहीं करने पर अकाउंट लॉक करने की बात कही गई थी. येमेल security@facebookmail.com की ओर से भेजा गया था. ये मेल कई लोगों के स्पैम फोल्डर में चला गया. कंपनी ने हाई-रिस्क यूजर्स को 17 मार्च तक अकाउंट प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था.

ऐसे एक्टिवेट करें Facebook Protect

सबसे पहले फेसबुक के टॉप-राइट कॉर्नर में मौजूद डाउनवार्ड-फेसिंग एरो पर क्लिक करें. अब Settings & Privacy में जाकर Settings में जाएं. इसके बाद Security and Login पर क्लिक करें. फिर Facebook Protect में जाकर Get Started पर क्लिक करें. अब नेक्सट पर क्लिक करके आगे बढ़ना होगा.

स्टेप 1: सबसे पहले फेसबुक में आपको डाउनवार्ड एरो पर क्लिक करें. यहां पर आपको सेटिंग्स और प्राइवेसी ऑप्शन मिलेगा.

स्टेप 2: Settings & Privacy ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद Settings पर जाएं.

स्टेप 3: इसके बाद आपको Security and Login वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।

स्टेप 4: यहां पर आपको Facebook Protect वाला ऑप्शन मिलेगा, Get Started पर क्लिक करें.

स्टेप 5: वेलकम स्क्रीन पर Next दबाएं और स्क्रीन पर दिख रहे निर्देश को फॉलो कर फेसबुक प्रोटेक्ट ऑप्शन को ऑन करें.

