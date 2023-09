नई दिल्‍ली. इंस्‍टाग्राम पर रील बनाने वालों को जल्‍द ही खुशखबरी मिल सकती है. इंस्‍टाग्राम की मूल कंपनी मेटा अब इंस्‍टा रील की अवधि को 90 सेकेंड यानी डेढ़ मिनट से बढ़ाकर 10 मिनट करने की तैयारी में है. मोबाइल डेवलपर और लीकर एलेसेंड्रो पलुजी (Alessandro Paluzzi) ने अपने एक्‍स हैंडिल पर दो साइड-बाई-साइड रील्‍स पेजों का स्‍क्रीन शॉट डालकर यह जानकारी दी है. इसमें एक तीन मिनट लंबी और एक 10 मिनट की वीडियो शेयर की गई है. अगर इंस्‍टाग्राम भी अपनी रील की अवधि को बढ़ा देता है तो यह टिकटॉक और यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा. साथ ही उन इंस्‍टाग्राम यूजर्स को भी खूब फायदा हो जाएगा, जो लंबी रील्‍स बनाना चाहते हैं.

टिकटॉक ने साल 2022 में ही अपने वीडियो की अवधि बढ़ाकर 10 मिनट कर दी थी. यूट्यूब पर शुरू से ही लंबे वीडियो अपलोड करने की सुविधा यूजर्स को मिलती है. लेकिन, इंस्‍टाग्राम पर यूजर्स केवल 90 सेकेंड लंबी रील ही बना सकते हैं. इंस्‍टाग्राम रील्‍स बहुत पॉपुलर हुई हैं. लेकिन, रील की अवधि कम होने से अभी इंस्‍टाग्राम को टिकटॉक और यूट्यूब से मुकाबला करने में परेशानी हो रही है. हालांकि, मेटा ने आधिकारिक तौर पर इंस्‍टा रील की अवधि बढ़ाने की पुष्टि नहीं की है.

#Instagram is working on the ability to create #Reels up to 10 minutes long 👀 pic.twitter.com/jQTUM9fPsM

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 30, 2023