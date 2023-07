शख्स ने पोस्ट किया अपने दादा के फोन का स्क्रीन टाइम, एलन मस्क भी लाइक करने से खुद को रोक नहीं पाए, ये थी खास बात

नई दिल्ली. एक शख्स ने अपने दादा के iPhone के स्क्रीन टाइम को ट्विटर पर शेयर किया. इसमें उनका डेली एवरेज स्क्रीन टाइम 9 मिनट है और जिसमें पिछले हफ्ते की तुलना में 157 प्रतिशत की बढ़त है. इस पोस्ट ने आम यूजर्स का अपनी ध्यान खींचा ही. लेकिन, ट्विटर चीफ और दुनिया के सबसे अमीर शख्स भी खुद इसे लाइक करने से रोक नहीं पाए.

इस शख्स का नाम Max Palmer है और इन्होंने ट्विटर पर अपने ग्रैंडफादर Leonard के iPhone का स्क्रीन टाइम शेयर किया है. इसमें एवरेज 9 मिनट स्क्रीन टाइम के अलावा, टोटल स्क्रीन टाइम 1 हफ्ते का 1 घंटा 4 मिनट है. इसमें ये भी देखा जा सकता है कि प्रोडक्टिविटी और फाइनेंस में 31 मिनट, सोशल में 12 मिनट और यूटिलिटी में 11 मिनट टाइम बिताया गया है.

My Grandpa’s screen time is elite😂 pic.twitter.com/IczyejxsgG

एलन मस्क ने किया लाइक

इस शख्स ने एक और ट्वीट करते हुए बताया है कि इस उनके पोस्ट को Tesla CEO एलन मस्क ने लाइक किया है. उन्होंने लिखा है कि ये काफी हैरान करने वाला है कि एलन मस्क ने उनके पोस्ट को लाइक किया है.

This is crazy. The power of @elonmusk liking your tweet pic.twitter.com/Rv93GYYFVu

— Max Palmer (@MaxNPalmer) July 17, 2023