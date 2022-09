Facebook से किसी को पता नहीं चलेगी आपकी बर्थ डेट, आसान स्टेप्स में करें हाइड

हाइलाइट्स आपके जन्मदिन के मौके पर फेसबुक आपकी फ्रेंड लिस्ट में शामिल लोगों को नोटिफिकेशन भी भेजती है. अगर आप चाहें, तो फेसबुक को यह नोटिफिकेशंस भेजने से रोक सकते हैं. इसके लिए आपको बस फेसबुक सेंटिग्स में जाकर बर्थ डेट हाइड करना होगा.

नई दिल्ली. फेसबुक सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों में से एक है. ज्यादातर लोग इसका यूज करते हैं. फेसबुक अपने यूजर्स को कई ऐसी सुविधाएं देती है, जिनके जरिए आप अपने दोस्तों और परिवार वालों की लाइफ में क्या चल रहा उसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं. फेसबुक प्रोफाइल से लोग यूजर की पर्सनल डिटेल जैसे नाम और जन्म तिथि वगैरा भी जान सकते हैं.

आपके जन्मदिन के मौके पर फेसबुक आपकी फ्रेंड लिस्ट में शामिल लोगों को नोटिफिकेशन भी भेजती है. हालांकि, आप नही चाहते हैं किआपकी जन्म तिथि के बारे में किसी भी फेसबुक फ्रेंड को पता चले या फिर उनके पास कोई नोटिफिकेशन जाए तो आप इस फीचर को हाईड भी कर सकते हैं, तो चलिए आपको बताते हैं कि फेसबुक पर आप अपने बर्थ डेट को कैसे छिपा सकते हैं.

Facebook बर्थ डेट कैसे करें हाइड

फेसबुक पर बर्थ डेट को बेहद आसानी से हाइड किया जा सकता है. आप वेब ब्राउजर और मोबाइल ऐप दोनों से ही बर्थ डेट हाइड कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको फेसबुक अकाउंट की सेटिंग में जाना होगा, जहां आप कुछ स्टेप्स फॉलो करके बर्थ डेट कर सकेंगे.

ब्राउजर पर बर्थ डेट कैसे हाइड करें

ब्राउजर पर बर्थ डेट हाइड करने के लिए सबसे पहले किसी भी ब्राउजर से फेसबुक ओपन करें. यहां अपना फेसबुक अकाउंट लॉग इन करें. इसके बाद होम पेज पर राइट साइड में दिए प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करें. ऐसा करते ही प्रोफाइल पेज पर पहुंच जाएंगे. अब यहां आपके अबाउट सेक्शन में जाना होगा, जहां आपको लेफ्ट साइड में कई ऑप्शन मिलेंगे.

इन ऑप्शन में से Contact and Basic info का विकल्प चुनें. अब आपकी पर्सनल जानकारी सामने आ जाएगी. इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना होगा, जहां बर्थ डेट होगी. यहां राइट साइड में आपको प्राइवेसी के लिए एक आइकन मिलेगा. इस आइकन पर क्लिक करने पर आपको कई प्रावेसी ऑप्शन मिलेंगे. अगर आप किसी को अपनी बर्थ डेट दिखाना चाहते हैं तो Only Me का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें.

फेसबुर ऐप पर हाइड करें बर्थ डेट

इसी तरह आप फेसबुक ऐप से भी प्रोफाइल में जाकर अपनी सेटिंग में बदलाव कर सकते हैं. गौरतलब है कि आपको ऐप से बर्थ डेट हाइड करने के लिए ऊपर बताए गए स्टेप्स में से 1 या 2 स्टेप अधिक या अलग स्टेप्स फॉलो करने पड़ सकते हैं.

