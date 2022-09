फोन चोरी होने पर Apple और Samsung यूजर्स को मिलेगी चोर की लोकेशन और फोटो, जानिए कैसे

हाइलाइट्स Apple और Samsung ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसकी मदद से स्मार्टफोन को ट्रैक कर सकते हैं. इस ऐप की मदद से आपको फोन स्विच होने पर भी चोर की तस्वीरें और फोन की लोकेशन मिलेगी. यह ऐप पूरी तरह से मुफ्त है और एंड्रॉयड यूजर्स इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं.

नई दिल्ली. ऐपल और सैमसंग ने हाल ही में एक ऐसा ऐप लॉन्च किया है जिसकी मदद से स्मार्टफोन चोरी करने के बाद अगर चोर इसे स्विच ऑफ भी कर दे, तब भी यूजर्स को स्मार्टफोन के लोकेशन की जानकारी मिल जाएगी. इस ऐप की मदद से आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चोर की तस्वीरें भी बहुत ही आसानी से देख पाएंगे. ये ऐप उन लोगों के लिए कारगर हो सकता है जो महंगे फोन का इस्तेमाल करते हैं.

इस ऐप का नाम track it even if it is off है और सैमसंग स्मार्टफोन यूजर गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं. इस ऐप को हैमर सिक्योरिटी एप्लीकेशन भी कहते हैं. वहीं, ऐपल यूजर्स भी ऐप स्टोर से हैमर सिक्योरिटी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं.

यह ऐप ऐपल और सैमसंग दोनों यूजर्स के लिए बिल्कुल मुफ्त है. ऐपल और सैमसंग के अलावा किसी अन्य स्मार्ट फोन में इस ऐप को इंस्टॉल करने पर कंपनी को कुछ पैसे देने होंगे. अन्य कंपनी के लिए प्रीमियम ऐप उपलब्ध है.

track it even if it is off ऐप ऐसे करें इस्तेमाल

1. ऐप इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करें.

2. ऐप में लोकेशन की परमिशन को ऑन कर दें.

3. इसके बाद जैसे-जैसे परमिशन मांगे वैसे वैसे परमिशन देते चले जाएं.

4. अब Activate device admin apps पर क्लिक कर कैप्चा कोड डालने के बाद ओके कर दें.

5. इसके बाद add emergency contact number पर क्लिक करें.

6. इसमें किसी भी अपने दोस्त का यह फैमिली मेंबर का नाम और फोन नंबर डाल दें.

7. सबसे पहले वाले विकल्प पर क्लिक कर fake shutdown को ऑन कर दें.

ऐसे मिलेगी चोर की जानकारी

चोर स्मार्टफोन चुराने के बाद सबसे पहले स्विच ऑफ करते हैं. ऐसे में फोन स्विच ऑफ करने के बाद भी यह स्विच ऑफ नहीं होगा. लेकिन चोर को लगेगा कि स्विच ऑफ हो गया है. इसके बाद ही आपके नंबर पर मैसेज के जरिए चोर की तस्वीर और लोकेशन पहुंच जाएगी. आप अपने फोन की लाइव लोकेशन इस ऐप से देख सकते हैं. इसके बाद आप चोर को पकड़ सकते हैं. चोर की जानकारी पुलिस को भी दे सकते हैं.

