Paytm पर LPG Cylinder डिलिवरी को कर सकेंगे ट्रैक, LPG बुकिंग पर मिलेगा 900 रुपये का कैशबैक, जानें तरीका

डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम (Paytm) एलपीजी सिलेंडर (LPG cylinder) बुक कराने वालों के लिए एक और जबरदस्त ऑफर लेकर आई है. यूजर अब IVR, मिस्ड कॉल या Whatsapp जरिये बुक किए गए एलपीजी सिलेंडर का पेमेंट Paytm से कर सकेंगे. वे सिलेंडर बुक करने के घंटों बाद भी Paytm से उसका पेमेंट कर सकेंगे. इसके साथ ही Paytm ऐप से LPG cylinder बुक कराने पर यूजर्स को अब 3 LPG cylinder बुक पर 900 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा. हालांकि, 900 रुपये तक का यह कैशबैक पेटीएम से पहली बार एलपीजी गैस सिलेंडर बुक करवाने वाले ग्राहकों को ही मिलेगा. इसके अलावा यूजर्स को एश्योर्ड पेटीएम फर्स्ट प्वाइंट्स भी मिलेगा, जिसे वे अपने वॉलेट बैलेंस के रूप में रीडिम करा सकेंगे.इस ऑफर का फायदा भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम तीनों कंपनियों के LPG सिलेंडर पर मिलेगा. इसके अलावा Paytm पर यूजर अब अपने गैस सिलेंडर की डिलिवरी को भी ट्रैक कर सकेंगे. पेटीएम पोस्टपेड पर इनरॉल करने के बाद कस्टमर्स को सिलिंडर बुकिंग के लिए पे लेटर (Pay Later) का ऑप्शन भी मिलेगा.ये भी पढ़ें -- Paytm ऐप के होम पेज पर Show more ऑप्शन पर टैप करें.- इसके बाद बांईं तरफ बने कॉलम में Recharge and Pay Bills को सिलेक्ट करें.- इसके बाद Book a Cylinder आइकॉन पर टैप करें.- अपने गैस प्रोवाइडर का चयन करें, जहां आपको तीन विकल्प भारत गैस (Bharat Gas), इंडेन गैस (Indane Gas) और एचपी गैस (HP Gas) दिखाई देंगे.- गैस प्रोवाइडर का चयन करने के बाद अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या एलपीजी आईडी या ग्राहक संख्या दर्ज करें.- इसके बाद Proceed बटन पर क्लिक करें और फिर पेमेंट करें. आपके दिए गए पते पर गैस सिलेंडर डिलिवर हो जाएगा.