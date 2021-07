वैज्ञानिकों ने तैयार ऐसा ऑनलाइन कैलकुलेटर जो बताएगा कब हो सकती है बुजुर्गों की मौत!

जन्म कब होगा यह तो साइंस बता सकता है पर क्या आपने कभी सोचा है कि कोई मौत की भविष्यवाणी भी कर दे वो भी कैलकुलेटर से. लेकिन अब यह विचार नहीं हकीकत बन चुका है. वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ऑनलाइन कैलकुलेटर तैयार किया है जो बुजुर्ग व्यक्ति की मौत का अनुमान लगाता है.वैज्ञानिकों का दावा है कि इससे इससे बूढ़े लोगों की बदलती जरूरतों को समझा जा सकेगा. इसके साथ ही ही उनके परिवारों को उनकी देखभाल में मदद मिलेगी. इस कैलकुलेटर से छह महीनों के अंदर मृत्यु का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है.रिसर्चर्स ने ओंटारियो में उम्रदराज लोगों के जीवन के अंतिम दौर के अनुभव की जानकारी को डेटा में बदलकर यह कैलकुलेटर डिवेलप किया है. इसे Risk Evaluation for Support: Predictions for Elder-Life in the Community Tool (RESPECT) कहा जा रहा है.यह डेटा 4,91,000 से अधिक उम्रदराज लोगों से जुड़ा है जिन्होंने चार वर्षों की अवधि के दौरान घर पर देखभाल का इस्तेमाल किया था. इसमें उन लोगों पर जोर दिया गया है. रिसर्च के दौरान लोगों से पूछा गया था कि क्या उन्हें स्ट्रोक, डेमेनशिया या हायपरटेंशन जैसी बीमारियां हैं और क्या तीन महीनों में उनकी प्रति दिन के कार्य करने की क्षमता कम हुई है.ब्रुयेर रिसर्च इंस्टीट्यूट में इनवेस्टिगेटर एमी हु ने बताया, "RESPECT कैलकुलेटर से परिवारों और प्रियजनों को उम्रदराज लोगों की देखभाल करने में मदद मिलेगी. उदाहरण के लिए, इससे अभिभावकों के साथ रहने के लिए काम से छुट्टी लेने की योजना भी बनाई जा सकेगी. इस टूल का इस्तेमाल डॉक्टर्स और होम केयर कर्मचारी भी कर सकते हैं.