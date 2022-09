मोबाइल चोरी होने पर लोकेशन बताएगी यह ऐप, स्विच होने पर भी चोर की हरकतों पर रखेगी नजर

हाइलाइट्स गूगल प्ले स्टोर पर एक ऐसा ऐप मौजूद जो स्‍व‍िच ऑफ होने के बाद भी फोन की लोकेशन भेजता रहता है. लोकेशन बताने के साथ-साथ यह चोर की हरकतों की जानकारी भी शेयर करता है. इस ऐप को Hammer Security ने डेवलप किया है.

नई दिल्ली. जब किसी का मोबाइल चोरी हो जाता है, तो उसे ट्रैक करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फोन चोरी करने के बाद चोर मोबाइल का स्विच ऑफ कर देते हैं. यह ही वजह है कि चोरी होने के बाद फोन को ट्रैक करने में दिक्कतें आती हैं. हालांकि अब समस्या का समाधान निकल आया है. दरअसल, Google Play Store पर एक ऐसा ऐप मौजूद जो स्‍व‍िच ऑफ होने के बाद भी फोन की लोकेशन भेजता रहता है. ऐसे में काफी हद तक मुमकिन है कि आपका चोरी हुआ फोन मिल जाए.

Google Play Store पर उपलब्ध इस ऐप का नाम Track it EVEN if it is off है. इसे Hammer Security ने डेवलप किया है. आप इस मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. बता दें कि इस ऐप को सेटअप करना भी काफी आसान है.

स्विच ऑफ करने के बाद भी काम करता है ऐप

ऐप को सेटअप करने के लिए आपको बस ऐप ओपन करके कुछ परमिशन देनी होंगी. ऐप का एक फीचर डमी स्विच ऑफ और फ्लाइट मोड का भी है. दरअसल, यह ऐप फोन को स्विच ऑफ करने के बाद भी काम करता रहता है, ऐसे में अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है और फोन को स्विच ऑफ कर देता है, फिर भी ऐप काम करता रहेगा और आपको लोकेशन भेजता रहेगा.

चोर की हरकतों पर रखेगा नजर

जो भी आपका फोन चोरी करेगा और जिसके हाथ में ये ड‍िवाइस होगा. आपको उसकी सारी हरकतें, उसकी सेल्‍फी और दूसरी ड‍िटेल्‍स आपके इमरजेंसी नंबर पर मिलती रहेंगी. यह ऐप मोबाइल को आसानी ट्रैक करता है और अगर आप भी एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं तो आप भी इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि कभी आपका फोन चोरी हो भी जाए, तो आप उसकी जानकारी या फोन की लोकेशन हासिल कर सकें.

