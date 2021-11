Truecaller Update: ट्रूकॉलर में आया नया अपडेट, मिलेंगे वीडियो कॉलर आईडी समेत कई फीचर्स

नई दिल्ली. अगर आप एंड्रॉयड फोन यूजर्स हैं और कॉलर आइडेंटिफिकेशन ऐप ट्रूकॉलर (Truecaller) का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. दरअसल, ट्रूकॉलर ने कहा कि वह आने वाले हफ्तों में भारत में एंड्रॉयड फोन यूजर्स के लिए वीडियो कॉलर आईडी (Video Caller ID), कॉल रिकॉर्डिंग (Call Recording), घोस्ट कॉल (Ghost Call), अनाउंस कॉल (Announce Call) जैसी प्रीमियम सुविधाओं सहित नई सुविधाएं शुरू करेगा.

घोस्ट कॉल का मतलब उस सुविधा से है जिसमें यूजर्स अपने लिए कोई भी नाम, नंबर या तस्वीर डाल सकता है और वह जब किसी को कॉल करेगा तो दूसरे व्यक्ति के फोन में वहीं चीजें दिखेंगी. वहीं अनाउंस कॉल का मतबल फोन में कॉल करने वाले व्यक्ति के नाम की घोषणा करने से है.

भारत में ट्रूकॉलर के 22 करोड़ यूजर्स

स्टॉकहोम (स्वीडन) की इस कंपनी के लगभग 30 करोड़ मंथली यूजर्स हैं और अकेले भारत में इसके 22 करोड़ यूजर्स हैं जो उसके कुल उपयोगकर्ताओं का तीन-चौथाई हिस्सा है.

The Latest Truecaller Has Arrived With BIG Updates https://t.co/sVSVMAGmQO

— Truecaller (@Truecaller) November 25, 2021