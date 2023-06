Truecaller ने कर दिया काम आसान, अब किसी भी कॉल की कर सकेंगे रिकॉर्डिंग, लिखित में मिलेगी पूरी बातचीत

हाइलाइट्स Truecaller AI का इस्तेमाल करके अपने कॉल रिकॉर्डिंग फीचर को वापस लाई है. यह फीचर iOS और Android वाले प्रीमियम मेंबर्स के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है. कॉल रिकॉर्डिंग के साथ यूज़र्स को ट्रांसक्रिप्ट भी मिल जाएगी.

How to record call on Truecaller: भारत सहित दुनिया भर के कई देशों में सहमति के बिना फोन कॉल रिकॉर्ड करना अवैध है. लेकिन कुछ थर्ड-पार्टी ऐप्स के साथ ऐसा करना मुमकिन है. इसी में से पॉपुलर ऐप ट्रूकॉलर भी शामिल है. Truecaller AI का इस्तेमाल करके अपने कॉल रिकॉर्डिंग फीचर को वापस लाई है. यह फीचर iOS और Android वाले प्रीमियम मेंबर्स के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है.

जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें बता दें कि कंपनी ने 2018 में Android पर कॉल रिकॉर्डिंग फीचर पेश किया था, लेकिन Google द्वारा इसकी एक्सेसिबिलिटी एपीआई तक पहुंच सीमित करने के कारण इसे हटाना पड़ गया.

एंड्रॉयड पर यूजर्स सीधे ट्रूकॉलर के डायलर से कॉल रिकॉर्ड करना शुरू कर सकते हैं. अगर वे दूसरे डायलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो Truecaller एक फ्लोटिंग रिकॉर्डिंग बटन प्रदर्शित करेगा

वहीं iOS पर यूजर्स को इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल मर्ज करने के लिए ट्रूकॉलर ऐप के जरिए एक रिकॉर्डिंग लाइन कॉल करनी होगी. रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी के मुताबिक, कॉल पर मौजूद दूसरे व्यक्ति को एक बीप सुनाई देगी, जो यह बताएगी कि कॉल रिकॉर्ड की जा रही है.

कॉल रिकॉर्डिंग के साथ मिलेगी ट्रांसक्रिप्ट भी…

इसके अलावा, कंपनी ने कहा कि, कॉल रिकॉर्डिंग के अलावा, यह यूज़र्स को ट्रांसक्रिप्ट प्रदान करेगी, जिसे वह आने वाले हफ्तों में रोल आउट करने की प्लानिंग कर रही है.

रिकॉर्ड की गई बातचीत में जानकारी को तुरंत खोजने के लिए यूज़र्स ट्रांसक्रिप्ट के माध्यम से सर्च करने में भी सक्षम होंगे.

रिपोर्ट के मुताबिक ट्रूकॉलर अमेरिका में कुछ iOS यूजर्स के साथ इस फीचर की टेस्टिंग कर रहा था और आज कंपनी ने यह फीचर उन सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध करा दिया है, जिनके पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है.