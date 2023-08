TweetDeck अब हुआ XPro, वेरिफाइड यूजर्स को मिलेंगे एडिशनल फीचर्स, ऐसे करें एक्सेस

नई दिल्ली. Tweet Deck को आधिकारिक तौर पर रिब्रांड कर XPro कर दिया गया है. आपको बता दें कि हाल ही में Twitter का नाम बदलकर अब X कर दिया गया है और इसके लोगो से ब्लू बर्ड को हटा दिया गया है. ट्विट डेक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां कई अकाउंट्स को एक साथ हैंडल किया जा सकता है.

ऐसी चर्चा है कि अब वेबसाइट की URL को भी x.com किया जाएगा. अभी तक इसे twitter.com के तौर लिखा जाता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जुलाई में ही कंपनी के मालिक एलन मस्क ने ट्विट डेक के भी रिब्रांडिंग की जानकारी दी थी.

ये था मस्क की ट्वीट

Name is changing to XPro. Will come with a wide range of psy op plugins.

— Elon Musk (@elonmusk) July 28, 2023