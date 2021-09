अब नहीं होगी 'ट्वीट डिसअपीयर' की समस्या, आ रहा है नया अपडेट

नई दिल्ली. माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) ने खुलासा किया है कि वह एक समाधान पर काम कर रहा है ताकि ट्वीट्स (Tweets) को पढ़ने के दौरान यूजर्स की टाइमलाइन से डिसअपीयर (Disappear) होने से रोका जा सके. ट्वीट्स की एक सीरीज में कंपनी ने कहा कि इस समस्या को रोकने के लिए अगले दो महीनों में अपडेट जारी किया जाएगा.

यदि आप ट्विटर ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि आप जो ट्वीट पढ़ रहे हैं, वह जैसे ही फॉलोवर का एक नया ट्वीट आंसर के रूप में आता है, तो ट्वीट डिसअपीयर हो जाता है. प्लेटफॉर्म के ऑटो-रीफ्रेश फीचर्स के कारण, इन्क्वारी में ट्वीट ऊपर की ओर चला जाता है. समस्या का समाधान करने के लिए ट्विटर का अपडेट सर्वर-साइड से होने की संभावना है.

ये भी पढ़ें- बिटकॉइन में टिप ले सकेंगे Twitter यूजर्स, कंपनी ने एनएफटी सहित कई फीचर्स का किया खुलासा

ट्विटर ने भी एक अलग ट्वीट में इस समस्या के बारे में चर्चा की. सोशल मीडिया दिग्गज का कहना है कि जैसे ही चल रही बातचीत के आंसर शामिल होते हैं, एक ट्वीट टाइमलाइन को आगे बढ़ा देता है. चूंकि कुछ बातचीत तेजी से चलती हैं, इसलिए आपको टाइमलाइन में वही ट्वीट दोबारा नहीं दिखता. हमारे द्वारा किए गए बदलाव आपके टाइमलाइन को फ्रेश रखेंगे और ट्वीट्स को पढ़ने के बीच में डिसअपीयर होने से बचाएंगे.

Let’s talk about Tweets disappearing from view mid-read when the timeline seems to auto-refresh. We know it’s a frustrating experience, so we’re working on changing it.

Over the next two months, we’ll be rolling out updates to the way we show you Tweets so they don’t disappear.

— Twitter Support (@TwitterSupport) September 22, 2021