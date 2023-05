Twitter ने लॉन्च किया मैसेज के लिए ये खास फीचर, लेकिन सभी नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल, जान लें शर्त

नई दिल्ली. बीते दिनों एलन मस्क ने कहा था कि Twitter पर एन्क्रिप्टेड DMs का फीचर किया जाएगा. अब कंपनी के सीईओ और मालिक के वादे के मुताबिक एन्क्रिप्टेड डायरेक्ट मैसेजिंग का फीचर प्लेटफॉर्म पर जारी कर दिया गया है. हालांकि, इसे अभी लिमिटेड रखा गया है. यानी प्लेटफॉर्म के सभी यूजर्स इसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.

एन्क्रिप्टेड DMs को लेकर पहले एलन मस्क ने कहा था कि ये मैसेज इतने सुरक्षित होंगे कि कोई मेरे सिर पर बंदूक रख दे, फिर भी मैं इन मैसेज को नहीं पढ़ पाउंगा. हालांकि, ट्विटर ने अपने हेल्प सेंटर ब्लॉग में लिखा है कि फिलहाल हम इस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन काम जारी है. कंपनी ने कहा है कि एन्क्रिप्टेड डायरेक्ट मैसेज आपके इनबॉक्स में मौजूदा डायरेक्ट मैसेज के साथ सेपरेट कन्वर्सेशन के तौर पर दिखाई देंगे.

सभी के लिए नहीं है फीचर:

फिलहाल ट्विटर के एन्क्रिप्टेड मैसेज में कई टेक्निकल लिमिटेशन्स हैं. लेकिन, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसे अभी सभी के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है. इसे इस्तेमाल करने के लिए सेंडर और रिसिपिएंट दोनों को वेरिफाइड होना जरूरी है.

इसके लिए या तो यूजर्स Twitter ब्लू सब्सक्राइबर्स हों या वेरिफाइड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हों. फिलहाल ये साफ नहीं है कि ये सिर्फ अर्ली रोलआउट है या ये फीचर भी चेकमार्क वाले यूजर्स के लिए एक्सक्लूसिव है.

