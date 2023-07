नई दिल्ली. अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. अब अगर किसी ट्वीट को देखना है, तो पहले आपको अकाउंट बनाना होगा यानी साइन इन करना होगा. इसका ऐलान टेस्ला के सीईओ और ट्विटर के नए एलन मस्क (Elon Musk) ने शुक्रवार को किया है.

बता दें कि जब से मस्क ने ट्विटर को खरीदा है, तब से इसमें बड़े बदलाव हुए हैं. हालांकि इस बार ऐसा हुआ है कि बिना ऐलान के एकाएक ट्विटर ने बड़ा अपडेट कर दिया. इससे पहले ट्विटर ने अप्रैल में बिना अकाउंट लॉग इन किए सर्च बॉक्स भी ऑफ कर दिया था.

Temporary emergency measure. We were getting data pillaged so much that it was degrading service for normal users!

— Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2023