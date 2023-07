अब दिनभर करेगा WhatsApp पर चैटिंग करने का मन, सभी यूज़र्स को था स्टिकर से जुड़े इस फीचर का इंतज़ार

WhatsApp Animated Stickers: वॉट्सऐप का इस्तेमाल दुनियाभर में हो रहा है, और इससे हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें भी काफी आसान हो जाती है. ऐप में आए दिन नए-नए अपडेट आते रहते हैं, और अब कंपनी एक और खास फीचर देने की तैयारी में है. मालूम हुआ है कि वॉट्सपऐप पर अब यूज़र्स को स्टिकर्स से जुड़ा खास फीचर मिला है. इस फीचर के तहत यूज़र दूसरे कॉन्टैक्ट के साथ अपना एनिमेटेड अवतार शेयर कर सकेंगे.

WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक वॉट्सऐप अवतार पैक का अनिमेटेड वर्जन पेश कर रहा है. कंपनी ने दो अपडेट देने की बात कही है. पहले अपडेट की बात करें तो इसमें यूज़र्स फोटो क्लिक करके अपना अवतार क्रिएट कर सकते हैं. दूसरा अपडेट ये है कि ऐप सेटिंग में पहले से मौजूद अवतार कलेक्शन को दिया गया है, जिसका चैटिंग में इस्तेमाल किया जा सकेगा.

WB रिपोर्ट के साथ वीडियो भी शेयर की गई है. वीडियो में देखा जा सकता है कि ये अनिमेटेड अवतार कैसे दिखेंगे. इससे चैटिंग और भी इंट्रेस्टिंग हो जाएगी, और कम्यूनिकेशन और भी आसान हो जाएगा. फिलहाल इस फीचर को एंड्रॉयड के वॉट्सऐप बीटा 2.23.15.6 वर्जन के लिए है.

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.15.6: what’s new?

WhatsApp is working on an animated avatar feature, and it will be available in a future update of the app!https://t.co/oFQjBK3KI4 pic.twitter.com/2f9F6BtWra

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 12, 2023