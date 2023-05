WhatsApp में आ रहा कमाल का फीचर, वीडियो कॉल के दौरान यूजर्स कर सकेंगे स्क्रीन शेयर

नई दिल्ली. इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप (Whatsapp) हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा हो गया है. चाहे फैमिली हो या ऑफिस का कामकाज, यह हर जगह संपर्क का आसान जरिया बन चुका है. यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए मेटा (Meta) के स्वामित्व वाली कंपनी वॉट्सऐप अपने प्लेटफॉर्म पर नए-नए फीचर्स जोड़ती रहती है. अब वाट्सऐप पर जल्द यूजर्स को वीडियो कॉल के दौरान स्क्रीन शेयर करने की सुविधा मिलने वाली है. कंपनी इस नए फीचर को जल्द जारी करने वाली है.

फिलहाल यह फीचर टेस्टिंग मोड में है. वॉट्सऐप के फीचर को ट्रैक करने वाली वेबसाइट वेबबीटाइंफो (WABetaInfo) के मुताबिक, यूजर्स वीडियो कॉल के दौरान अपनी स्क्रीन शेयर कर पाएंगे. फीचर ट्रैकर ने इस कमाल के फीचर की डिटेल्स शेयर की हैं. वेबबीटाइंफो की ओर से जारी स्क्रीनशॉट के मुताबिक, नए फीचर के लिए डेडिकेटेड बटन दिया गया है जो कि डिस्प्ले में नीचे की तरफ दिया जाएगा.

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.11.19: what’s new?

• WhatsApp is releasing a screen-sharing feature!

• A new placement for tabs within the bottom navigation bar is available.https://t.co/qXkMrWFZfM pic.twitter.com/ktowYuslIz

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 27, 2023