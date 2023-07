WhatsApp Down: करीब 1 घंटे डाउन रहा वॉट्सऐप, परेशान हुए यूज़र्स, ट्विटर पर आई Memes की बाढ़

WhatsApp Outage: इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस ऐप वॉट्सऐप बुधवार देर रात कई लोगों के लिए डाउन हो गया था. आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट डाउनडिटेक्टर.कॉम के मुताबिक वॉट्सऐप ठप होने के चलते हज़ारों यूज़र्स इससे प्रभावित हुए और उन्होंने शिकायत की थी कि वह ऐप पर मैसेज सेंड या रिसीव नहीं कर पा रहे हैं. वॉट्सऐप की मालिकाना कंपनी मेटा ने इस बारे में पुष्टि करते हुए अपने ऑफिशियल ट्वीट पर कहा, ‘हम वॉट्सऐप पर आ रही कनेक्टिविटी समस्याओं को हल करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं और हम आपको जल्द से जल्द इसका अपडेट देंगे.’

रिपोर्ट के मुताबिक सर्विस करीब एक घंटा ठप रही, जिसके बाद वह फिर से बहाल हो गई. कुछ देर बाद, समस्या हल हो गई और कंपनी द्वारा ट्वीट करके अपडेट दिया गया, ‘अब हम वापस आ गए हैं, खुशी से चैटिंग कीजिए!’ फिलहाल अब तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि आउटेज की वजह क्या थी.

वॉट्सऐप डाउन होने के बाद ट्विटर पर #WhatsApp Down ट्रेंड करने लगा और लोग ऐप के मजे भी लेने लगे. इसके अलावा ऐप में दिक्कत आने के चलते कुछ परेशान यूज़र्स अपनी भड़ास निकालने भी पहुंच गए, और फिर प्लैटफॉर्म पर मीम्स की बाढ़ आ गई है. आइए कुछ मज़ेदार मीम्स पर नज़र डालते हैं.

People checking Twitter to see if WhatsApp is down.. 😅 pic.twitter.com/9AwNN46Ews — Buitengebieden (@buitengebieden) July 19, 2023

WHATSAPP IS DOWN pic.twitter.com/rhkus8FfmQ — ratting your nun (@scaryh0e) July 19, 2023

Me turning my wifi on and off 7 times but it was just WhatsApp down pic.twitter.com/wulKWKdbA0 — 10 (@yesi0o) July 19, 2023

बता दें कि इससे पहले भी कई बार वॉट्सऐप पर ऐसी दिक्कत आ चुकी है, और कुछ दिन पहले अक्टूबर में ये घंटो ठप रहा था. उस समय भी यूज़र्स किसी भी पर्सनल या ग्रुप पर मैसेज नहीं सेंड कर पा रहे हैं.

