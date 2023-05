इस स्कूल में रोबोट ले रहे बच्चों की क्लास, एआई बता रहा पढ़ाई में ध्यान है या नहीं, यूनिफॉर्म में है ट्रैंकिग चिप

नई दिल्ली. एआई यानी आर्टिफिशियल इेंटेलिजेंस अब समाज में धीरे-धीरे अपने पैर पसार रही है. हर टेक्नोलॉजी की तरह ये भी वरदान और अभिशाप दोनों साबित हो रही है. इससे एक तरफ कई काम आसान हो रहे हैं लोगों को त्वरित सेवाएं मिल रही हैं, तो दूसरी तरफ लोगों की नौकरियों पर प्रश्नचिह्न लग गए हैं. हाल के दिनों में एआई की आलोचना में काफी तेजी है. अब एक और वीडियो सामने आया है जिसने दुनियाभर में लोगों के कान खड़े कर दिए हैं. भारत में यह वीडियो तब चर्चा में आया जब दिग्गज संगीतकार व गायक ए.आर. रहमान (A.R. Rahman) ने इसे अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया.

इस वीडियो को चीन के एक स्कूल का बताया जा रहा है. रहमान द्वारा शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक स्कूल एआई की मदद से बच्चों की एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा रहा है. वीडियो में बच्चों के सिर पर एक हैडबैंड जैसा उपकरण लगाया गया है. इसमें अगर सफेद बत्ती जलती है तो इसका मतलब है कि बच्चे का पढ़ाई पर ध्यान नहीं है. इसकी जानकारी क्लास टीचर के कंप्यूटर और बच्चों के माता-पिता के पास पहुंच जाएगी. इसी तरह से बच्चों के फेसियल एक्सप्रेशन, उन्होंने कितनी बार क्लास के दौरान फोन चलाया और उबासी ली, ऐसी चीजों को भी मॉनिटर किया जा रहा है.

रहमान ने क्या लिखा

एआर रहमान ने वीडियो शेयर कर लिखा, “मुझे इस पीढ़ी पर दया आती है. क्या ये एक ही समय पर भाग्यशाली और शापित दोनो हैं?…केवल समय बता पाएगा.” इस रिपोर्ट को विदेशी अखबार ने तैयार किया है. अखबार के अनुसार, ये हेडवियर ब्रेन के न्यूरॉन्स के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को मापता है और एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके यह बताता है कि बच्चे का क्लास में कितना ध्यान है.

