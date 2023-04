जितना सुंदर नाम-उतने ही सुंदर श्रीराम, AI ने बताया 21 साल की आयु में कैसे दिखते थे भगवान राम, वीडियो में देखें अद्भुत छवि

नई दिल्ली. साल 2023 की शुरुआत से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) काफी चर्चा में है. AI की मदद से कुछ लोग कठिन सवालों के जवाब हासिल कर रहे हैं. तो कुछ इससे दिलचस्प तस्वीरें क्रिएट कर रहे हैं. दिल्ली और कोलकाता में बर्फबारी की तस्वीरें AI के जरिए क्रिएट की गई थी और ये वायरल भी हुईं थीं. अब भगवान श्रीराम की 21 साल की आयु की तस्वीर को अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से शेयर किया जा रहा है.

भगवान श्रीराम की इस तस्वीर को AI द्वारा क्रिएट किया गया है. कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर नजर आईं हैं. इनमें से एक तस्वीर में भगवान के चेहरे पर कोई अलग भाव नहीं है. लेकिन, कुछ में वे मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग भगवान की मुस्कुराती हुई तस्वीर पर ज्यादा मुग्ध हैं. फिलहाल ये साफ नहीं है कि इन तस्वीरों को किसने क्रिएट किया है.

वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस सहित तमाम ग्रंथों में दिये विवरणों के अनुसार, भगवान श्री रामचंद्र जी की AI जनरेटेड फोटो, जब वो 21 वर्ष के थे…

No one ever born on planet earth as handsome as Bhagwan Shri Ram.

