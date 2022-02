28 फरवरी को लॉन्च होगा Asus 8z स्मार्टफोन, जानें क्या हैं इसमें खास फीचर

Asus 8z Smartphone Price and Specifications: इस महीने के आखिर में कई स्मार्टफोन लॉन्च होने जा रहे हैं. 28 मार्च को वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस (Mobile World Congress 2022) आयोजन किया जा रहा है. इस कांग्रेस में तमाम स्मार्टफोन निर्माता कंपनियां अपने-अपने नए डिवाइस के बारे में घोषणाएं करेंगी.

इस कड़ी में ताइवान की मोबाइल फोन निर्माता कंपनी आसुस (ASUS) भी 28 फरवरी को अपना नया मोबाइल फोन Asus 8z भारत में लॉन्च करने जा रही है.

फ्लिपकार्ट पर होगी सेल

टेक एक्सपर्ट बताते हैं कि आसुस ने पिछले साल Asus ZenFone 8 और ZenFone 8 Flip स्मार्टफोन लॉन्च किए थे. कंपनी अब इन फोन को Asus 8z और Asus 8z Flip नाम से भारतीय बाजार में पेश करने जा रही है. इस फोन की बिक्री ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर की जाएगी.

आसुस ने सोशल मीडिया पर खुलासा किया कि Asus 8z स्मार्टफोन 28 फरवरी को एक कार्यक्रम में लॉन्च किया जाएगा. कंपनी ने बताया है कि नया फोन “बिग ऑन परफॉर्मेंस, कॉम्पैक्ट इन साइज” होगा. आसुस ने यह भी कहा है कि फोन स्वेट-रेसिस्टेंट है, जो अच्छी आईपी रेटिंग की ओर इशारा करता है.

Your wait for the perfect phone is over! We’re bringing you unparalleled performance into a compact sleek body.

Catch India’s IronMan @milindrunning talk about the #ASUS8z at its launch on 28th Feb, 12PM. Set a reminder now: https://t.co/S7fTt4PFBz #BigOnPerformanceCompactInSize pic.twitter.com/jsf3Zi2X9o

— ASUS India (@ASUSIndia) February 25, 2022