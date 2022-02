आ रहा है बेहतरीन गेमिंग फीचर्स के साथ धांसू स्मार्टफोन Asus ROG Phone 5s, इस दिन होगा लॉन्च

Asus ROG Phone 5s Launch Date Price and Features: स्मार्टफोन फोटोग्राफी समेत तमाम कामों के साथ-साथ मनोरंजन का भी बड़ा साधन बन गया है. लोग अपने मोबाइल फोन के गेम में घंटों व्यस्त रहते हैं. स्मार्टफोन निर्माता कंपनियां भी यूजर्स की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शानदार गेमिंग फीचर्स वाले फोन बाजार में उतारती हैं. इस कड़ी में स्मार्टफोन निर्माता कंपनी आसुस जल्द ही नए फोन लॉन्च करने जा रही है.

आसुस 15 फरवरी को भारतीय बाजार में Asus ROG Phone 5s और Asus ROG Phone 5s Pro स्मार्टफोन को लॉन्च करने जा रही है. पिछले साल अगस्त में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888+ चिपसेट (Qualcomm Snapdragon) के साथ ये स्मार्टफोन को पेश किया गया था.

Samsung AMOLED E4 डिस्प्ले

टेक एक्सपर्ट बताते हैं कि भारत में आने वाले आसुस के ये फोन ग्लोबल वेरिएंट के मुताबिक भी होंगे. हालांकि, कंपनी ने भारत में लॉन्च होने वाले वेरिएंट के फीचर्स के बारे में कोई खुलासा नहीं किया है. जानकारों की मानें तो आसुस रोग फोन 5एस के ग्लोबल वेरिएंट के मुताबिक ही भारत में आने वाले ROG Phone 5s और ROG Phone 5s Pro एंड्रॉइड 11 पर ROG UI स्किन के साथ पेश किए जाएंगे. Asus के इन नए स्मार्टफोन में 6.78-इंच का Samsung AMOLED E4 डिस्प्ले दिया गया है. ये डिस्प्ले 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है.

Comrades of ROG! Extract the lethal upgrades for the Ultimate Gaming Weapon that lay concealed. #CrackTheCode in any of the 3 missions and stand a chance to win the all-new #ROGPhone5s*.

*T&C apply#WorshippedByGamers #LovedByTechGurus #ContestAlert pic.twitter.com/0yccuejsNP

— ASUS India (@ASUSIndia) February 10, 2022