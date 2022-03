Asus ने लॉन्च की अनोखी स्लेट, बन जाती है लैपटॉप और Smart TV भी

Asus Vivobook 13 Slate OLED Price: तकनीक की दुनिया में आए दिन नए-नए प्रयोग हो रहे हैं. मल्टी टास्किंग गैजेट्स का निर्माण हो रहा है. इस कड़ी में आसुस इंडिया (Asus India) ने मल्टीपर्पज स्लेट लॉन्च की है. इस स्लेट पर आप लिख सकते हैं. जरूरत पड़ने पर इसे लैपटॉप बना सकते हैं और फुरसत में इस पर आप टीवी भी देख सकते हैं. इस स्लेट को बीते साल नवंबर में अमेरिका में लॉन्च किया गया था. अब इसे भारत के बाजार में पेश किया गया है. यह स्लेट बिक्री के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन पर उपलब्ध है.

आसुस ने प्रोडक्ट का नाम दिया है वीवोबुक 13 स्लेट ( Vivobook 13 Slate OLED). यह स्लेट 2-1 इन कंवर्टेबल नोटबुक और एस-पेन सपोर्ट के साथ पेश किया गया है. इसमें ओएलईडी (OLED) एचडीआर टच स्क्रीन डिस्प्ले दी गई है. Vivobook 13 Slate को लेकर कंपनी का दावा है कि यह दुनया का पहला 13.3 इंच का ओएलईडी विंडोज डिटेचेबल लैपटॉप है.

Vivobook 13 Slate OLED की कीमत की बात करें तो 4 जीबी रैम और 128 जीबी वैरियंट वाले मॉडल की कीमत 45,990 रुपये है. जबकि फिंगरप्रिंट स्लीव, स्टैंड, स्टायलस और स्टायलस होल्डर के साथ इसकी कीमत 57,990 रुपये हो जाती है. 8 जीबी रैम वैरियंट की कीमत 62,990 रुपये है.

Vivobook 13 Slate विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है. इसमें एक डिटेचेबल कीबोर्ड के साथ, जिसमें एक ट्रैक कीपैड भी है. स्लेट के बैक साइड में 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, जबकि सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है.

Asus Vivobook 13 Slate को आप टैबलेट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आप मनोरंजन करना चाहते हैं तो इसे आप टीवी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. इसकी डिस्प्ले टच स्क्रीन है. इसका आस्पेक्ट रेश्यो 16:9 पिक्सल है. इसका टच सैंपलिंग रेट 266hz का है. इस स्लेट में असुस पेन 2.0 स्टायल जैसा फीचर भी दिया हुआ. इस स्टायल को अलग से यूएसबी सी पोर्ट की मदद से चार्ज किया जा सकता है और यह सिर्फ 30 मिनट में 0-100 प्रतिशत तक चार्ज हो जाता है. एक बार फुल चार्ज होने के बाद इसे 140 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है.

आसुस की यह स्लेट मैग्नेटिक डिटेचेबल फुल साइज के कीबोर्ड के साथ पेश की गई है. यह 170 डिग्री हिंज तक आता है. इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है. इस स्लेट में चार बिल्ट इन स्पीकर्स हैं और इनमें डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट दिया गया है.

इस स्लेट में इंटेल पेंटियम सिल्वर एन 6000 प्रोसेसर दिया गया है, जो 8 जीबी रैम और 256जीबी एनवीएम ई-इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है. यह 8 जीबी रैम और 64 जीबी ईएमएमसी स्टोरेज दी गई है. महज 39 मिनट में यह लैपटॉप 60 परसेंट चार्ज हो जाता है.

Asus Vivobook 13 Slate में पावर के लिए 50WHr का बैटरी पैक दिया हुआ है. यह 65W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है.

