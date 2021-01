Battery Trick: जल्दी खत्म होती है आपके स्मार्टफोन की बैटरी तो अभी Off कर दें ये 3 Settings

फोन की बैटरी (phone battery settings) फुल होने हमारे लिए ज़रूरी चीज़ों में से एक है. कई बार गलत टाइम पर हमारे फोन की बैटरी ड्रेन हो जाती है, और हमारा बेहद ज़रूरी काम रुक जाता है. या फिर कई बार हम किसी काम से घर के बाहर होते हैं, और बैटरी खतम हो जाने से हम किसी को और कोई हमें कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता है. ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपने फोन की बैटरी को लेकर कुछ सावधानियां बरत लें. क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे फोन की कुछ ऐक्टिविटी फोन की बैटरी को खर्च करती रहती हैं. तो ऐसे में कुछ सेटिंग को OFF करके फोन की बैटरी की खपत को कम किया जा सकता है...आइए जानते हैं कौन सी वह सेटिंग्स.कई बार तो हमें पता ही नहीं होता है और हमारे फोन में कई ऐप्स बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं, जो बेवजह डेटा खर्च करते हैं. साथ ही ये बैटरी भी जल्द डाउन कर देते हैं. ऐसे ऐप्स को अपने स्मार्टफोन से अनइंस्टॉल कर दें. या फिर फोन की सेटिंग्स में जाकर इन्हें ‘Force Stop’ कर दें. इससे ये तभी बैटरी इस्तेमाल करेंगी जब आप इन्हें ओपेन करके इनका इस्तेमाल करेंगे.अगर आप अपने फोन की बैटरी लाइफ और डेटा बचाना चाहते हैं तो ये सेटिंग OFF करके आपका काम आसान हो सकता है. इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स में जाना होगा. यहां आपको ‘Battery’ का ऑप्शन मिलेगा. इसपर टैप करें.इसके बाद आपके सामने कई ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें से एक ‘Battery Usage’ दिखेगा. इसके बाद अगर आप ‘View Detailed Usage’ पर टैप करते हैं तो आपके सामने लिस्ट आ जाएगी कि कौन सी ऐप आपके फोन की कितनी % बैटरी खर्च कर रही हैं.इस एक-एक ऐप पर जाकर यूज़र इसकी रेस्ट्रिक्शन को सेट कर सकते हैं.इसके अलावा बैटरी को सेव करने का आसान तरीका है फोन में ‘Battery Saver’ ON करना. ये ऑप्शन यूज़र्स को Settings में जाकर मिल जाएगा.