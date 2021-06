Battlegrounds Mobile India की धूम! 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने किया डाउनलोड, कंपनी दे रही है गिफ्ट

Battlegrounds Mobile India ने 50 लाख डाउनलोड पूरे कर लिए हैं.

बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया ऐप ने अपने शुरुआती दिनों में ही 50 लाख से ज़्यादा के डाउनलोड पुरे कर लिए है, जो कि अब देश भर में सभी के लिए प्ले स्टोर पर आसानी से उपलब्ध है. दक्षिण कोरियाई डेवलपर क्राफ्टन ने इन गेम नोटिफिकेशन के माध्यम से इंडियन प्लेयर्स के लिए एक थैंकिंग रिवॉर्ड के रूप में इस डेवलपमेंट को ऐप में शेयर किया. 17 जून को कुछ टेस्टर्स के लिए ही ओपन बीटा में गेम डाउनलोड करने का ऑप्शन था और 18 जून को ये सभी के लिए ओपन कर दिया गया जो कि अबतक 50 लाख के आंकड़े को पार कर चुका है. बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया PUBG मोबाइल का इंडियन वर्जन है जिसे पिछले साल सितंबर में देश में प्रतिबंधित कर दिया गया था.



क्राफ्टन ने प्रत्येक बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया प्लेयर्स को 50 लाख डाउनलोड के लिए धन्यवाद देते हुए एक क्लासिक क्रेट कूपन दिया है. इन-गेम इवेंट स्क्रीन पर '5M डाउनलोड गिफ्ट' नोटिफिकेशन दिखाती है, जिस पर लिखा आता है ‘Thank you India! Celebrating 5M Downloads, we send our thanks with this extra gift! Please enjoy! नोटिफिकेशन खिलाड़ियों को एक फ्री कूपन के साथ पुरस्कृत करती है जिसका उपयोग वे एक क्लासिक क्रेट खोलने और एक रैंडम इनाम प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं.



इस गेम को डेवलप करने वाली कंपनी क्राफ्टन ने पहले 17 जून को सीमित संख्या में उपयोगकर्ताओं के लिए बीटा टेस्टिंग खोला था, जिसमे टेस्टिंग स्लॉट्स लगभग तुरंत भर गए थे, बाद में कंपनी ने 18 जून को बीटा टेस्टिंग सभी के लिए उपलब्ध कर दिया था.



इस दौरान कंपनी ने कहा कि इस गेम के फर्स्ट इम्प्रैशन को आप देख सकते है, बाद में कंपनी ने बीटा प्रोग्राम में अधिक स्लॉट उपलब्ध कराया. अर्ली एक्सेस के पहले चरण के दौरान शामिल होने वाले खिलाड़ियों को एक सप्लाई क्रेट कूपन, दो EXP कार्ड और एक 2x BP कार्ड मिलता है.



इतने सारे खिलाड़ियों द्वारा एक साथ इस गेम को डाउनलोड करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया का सभी को लगभग नौ महीने से बेसब्री से इंतजार था. यह गेम PUBG मोबाइल का भारतीय वर्जन है जिसे पिछले साल सितंबर में देश में बैन कर दिया गया था. पिछले महीने की शुरुआत में, बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया ने Google Play स्टोर पर प्री-रजिस्ट्रेशन के लिए कदम रखा और इस महीने के पहले सप्ताह तक, 20 मिलियन प्लेयर्स ने प्री-रजिस्ट्रेशन स्टेप को पूरा कर लिया है. पांच मिलियन डाउनलोड वाला ये गेम अभी तक iOS डिवाइस पर नहीं आया है.