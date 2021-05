शानदार मौका! Amazon ऐप के 5 सवाल आपको जिता सकते हैं 20 हज़ार रुपये, जानें तरीका

ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेजन पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 20,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होती है और रात 12 बजे तक चलती रहती है.क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 13 मई को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 20,000 Amazon Pay Balance.DIKSHA Is A Web Portal From The Indian Government For Which Of The Following Sectors?School Education.Tigray Crisis Is A Civil Unrest Situation Happening In Which Country?Ethiopia.Which Global Organisation Has Been Annually Releasing World Development Report Since 1978?World Bank.Name The Candy That This American President Loved So Much, A Holder Was Designed For A Jar Of Them So They Wouldn’t Fall In Air Turbulence.Jelly Beans.Which Of These Famous Players Has Won 3 Consecutive Silver Medals At The Olympics In This Sport?Lee Chong Wei.