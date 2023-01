क्या भारत में लीगल है Dating Apps और क्या है इससे जुड़ा कानून? 3 करोड़ से ज्यादा लोग करते हैं इस्तेमाल

हाइलाइट्स देश में 3 करोड़ से ज्यादा लोग डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं. डेटिंग ऐप्स से 500 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई होती है. भारत में 2 करोड़ से ज्यादा डेटिंग ऐप्स के पेड सब्सक्राइबर्स हैं.

नई दिल्ली. भारत में डेटिंग साइट्स का चलन तेजी से बढ़ रहा है. लोग बड़ी तादाद में डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स इस्तेमाल करने के मामले में भारत टॉप 5 देशों में शामिल है. आपको याद होगा हाल ही में श्रद्धा और आफताब की मुलाकात भी डेटिंग ऐप्स के जरिए हुई थी. इसके बाद वे लिविंग रिलेशन में रहे और बाद में आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी थी. हाल ही में फ्रांस बेस्ड एक्सट्रा मैरिटल डेटिंग ऐप Gleeden ने बताया कि भारत में उसके 20 लाख यूजर्स हैं. ऐसे में सबसे अहम सवाल यह है कि क्या इन डेटिंग ऐप्स को लेकर भारत में कोई कानून है और उन्हें कैसे रेगूलेट किया जा रहा है.

अगर आपके मन में भी यह ही सवाल उठ रहा है और आप भी जानने चाहते हैं कि ऑनलाइन डेटिंग ऐप को लेकर भारत में डेटिंग ऐप्स लीगल हैं या नहीं?, तो आज हम आपको ऑनलाइन ऐप और उससे जुड़े नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं. बता दें कि भारत में डेटिंग ऐप्स के रूल्स और रेगूलेशन को लेकर कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है.

यह भी पढ़ें- भारत में शादीशुदा लोगों को डेटिंग का चस्का, छोटे-बड़े सभी शहरों के लोग शामिल, इंजीनियर से लेकर डॉक्टर तक सब लगे

एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 3 करोड़ से ज्यादा लोग डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं. इनमें 67 फीसदी यूजर्स पुरुष हैं और 33 फीसदी यूजर्स महिलाएं हैं. ऐप यूज करने वालों ऐसे यूजर्स अधिक हैं जिनका जन्म साल 2000 के बाद हुआ है. जानकारी के मुताबिक भारत में हर साल डेटिंग ऐप्स के सब्सक्रिप्शन से 500 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई होती है. देश में 2 करोड़ से ज्यादा डेटिंग ऐप्स के पेड सब्सक्राइबर्स हैं.

डेटिंग ऐप्स को गाइड करता है Right to privacy

भारत में डेटिंग ऐप्स को Right to privacy के तहत रेगूलेट किया जाता है. हालांकि सूचना प्रौद्योगिकी (उचित सुरक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना) नियम, 2011 (प्राइवेसी नियम) निजता के अधिकार को एनेबल करते हैं लेकिन यह केवल क्रेडिट, डेबिट कार्ड, बायोमेट्रिक जानकारी, पासवर्ड, स्वास्थ्य जानकारी, मेडिकल रिकॉर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी तक ही सीमित हैं. ऐसे में डेटिंग ऐप्स को अन्य जानकारी जैसे कि उम्र, लिंग, धर्म और राजनीतिक संबद्धता को संवेदनशील जानकारी की कैटेगरी के रूप में रखने की जरूरत नहीं होती है.

सभी क्षेत्र के लोग करते हैं ऐप का इस्तेमाल

Gleeden के मुताबिक भारत में सितंबर 2022 से ये आंकड़ा 11 प्रतिशत बढ़ा है. कंपनी ने कहा कि अधिकांश नए ग्राहक (66 प्रतिशत) टीयर 1 शहरों से आते हैं, शेष (44 प्रतिशत) टीयर 2 और टीयर 3 शहरों से आते हैं. कंपनी का दावा है कि ऐप्स इस्तेमाल करने वाले पुरुष और महिला दोनों इंजीनियर, उद्यमी, सलाहकार, प्रबंधक, अधिकारी और चिकित्सक जैसे पेशेवर हैं.

40 प्रतिशत महिला यूजर्स

इतना ही नहीं इसमें काफी संख्या में गृहिणियां भी शामिल हैं. उम्र की बात करें तो इसमें ज्यादातर पुरुष 30 से ज्यादा उम्र के हैं. जबकि महिलाएं 26 से ज्यादा उम्र की हैं. कंपनी ने आगे दावा किया कि ऐप को महिलाओं के लिए अतिरिक्त सुरक्षित बनाया गया है और इस तरह 2023 में 60 प्रतिशत पुरुष यूजर्स की तुलना में 40 प्रतिशत महिला यूजर्स हैं.

भारत की सबसे लोकप्रिय डेटिंग ऐप्स

ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स इस्तेमाल करने के मामले में भारत टॉप 5 देशों में शामिल है. इस लिस्ट में यूएस टॉप पर है, जबकि चीन दूसरे स्थान पर है. भारत में डेटिंग के लिए Tinder, Bumble, Happn, Bumble और Truly Madly जैसे ऐप का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है.

Tags: Apps, Tech news, Tech News in hindi