BharOS : भारत में बना मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, केंद्रीय मंत्रियों ने की Live टेस्टिंग

नई दिल्ली. भारत अब स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम BharOS की मदद से Android और iOS को टक्कर देने जा रही है. IIT मद्रास की ओर से तैयार किए गए इस मोबाइल OS को भारत सरकार से हरी झंडी मिल गई है. BharOS डेटा की निजता की दिशा में एक सफल कदम है. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव ने आईआईटी, मद्रास द्वारा विकसित स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ‘BharOS’ का मंगलवार को परीक्षण किया.

बता दें, यह मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम IIT मद्रास से जुड़ी एजेंसी ने तैयार किया है और इसे किसी भी ओरिजनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर (OEM) की ओर से मोबाइल डिवाइसेज का हिस्सा बनाया जा सकेगा.

Today, Union Education Minister along with UM for Railways, Communications, Electronics & Information Technology successfully tested the ‘ #BharOS’, a Made In India 🇮🇳 mobile operating system developed by IIT Madras. pic.twitter.com/RaBf3zsTo5

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) January 24, 2023