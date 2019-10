फ्लिपकार्ट के व्हाट्सऐप बॉट ने बिग बिलियन डे पर इंटरनेट को बनाया अपना दीवाना

Presenting to you 'Big Billion Bot by Flipkart' on your WhatsApp 😍. Quiz, Trivia, Offers via emojis & a lot more. #TheBigBillionDays

— Flipkart (@Flipkart) October 3, 2019

Tech innovation of the day - The BigB Bot! If you haven't tried talking to the BigB #whatsApp bot till now, you must give it a go. This is a good way of creating engagement using a platform's core feature. And yes, Languages too!

— Chetan Bhawani (@chetanbhawani) October 3, 2019



Very smart use of #WhatsApp by @flipkart for Big Billion days with their BigB Bot. Emoji se offers was really cool. Brilliant product built. Haven't seen any engagement led thing on whatsapp so far. Industry first?

— Dhananjay Bhosale (@Dhananjay_Tech) October 3, 2019



My 2 cents on using technology the right way, you either use platforms because everyone else is on it or you use it to unlock its true potential. This BigB WhatsApp Bot is brilliant example of the latter.

— Jaymin Shah (@JayminSOfficial) October 3, 2019

ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए आज कई तरीके मौजूद हैं. आज का ग्राहक हर कंपनी के साथ हर जगह पर जुड़ा हुआ है और इसका पूरा श्रेय जाता है टेक्नोलॉजी को. किसी भी ब्रांड के लिए असली चुनौती है कि वो अपने ग्राहकों को खींचने के लिए, उनका विश्वास जीतने के लिए कुछ ऐसा प्रोडक्ट तैयार करे जो पहले कभी पेश नहीं किया गया है.ऐसे में, कुछ अलग, कुछ खास चीज ही ग्राहक का ध्यान खींच पाती है. ठीक वही चीज फ्लिपकार्ट ने अपने बिगबिलियन व्हाट्सऐप बॉट के ज़रिए किया. जिसके ज़रिए ग्राहक अपनी चहेती कंपनी के साथ एक खास तरीके से जुड़ पाए, वो भी अपने स्मार्टफोन के इस्तेमाल से. यहां पढ़िए और जानिए फ्लिपकार्ट के इस खास और सबसे अलग इनोवेशन के बारे में, जिसकी चर्चाएं आज हर जगह हुई.फ्लिपकार्ट वो पहली कंपनी है जिसने व्हाट्सऐप जैसे प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले बिगबिलियन सेल के साथ बिगबी व्हाट्सऐप बॉट पेश किया. इस ई-कॉमर्स कंपनी ने बेहद खास तरीके से एंटरटेनमेंट और टेक्नोलॉजी को जोड़कर ग्राहकों के दिल को बेहद खूबसूरत तरीके से जीता.बॉट की शुरुआत करना एक लिंक पर क्लिक कर 'Hi' कहने जितना ही आसान था.इतना ही नहीं, ग्राहकों को खुद चैट की शुरुआत तक नहीं करनी पड़ी. 'बिग बी के दीवानों! स्वागत है तुम्हारा!', से बॉट ने खुद ही सबका ध्यान खींच लिया. इसके बाद व्हाट्सऐप के ज़रिए सभी ग्राहकों का ध्यान फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल की ओर लाया गया. इस रोमांच को और मज़ेदार बनाने के लिए बॉट पर ग्राहकों से कुछ आसान सवाल भी किए गए.शुरू करने से पहले, बॉट पर ग्राहकों को हिंदी और अंग्रेजी में से एक भाषा का चुनाव करने का ऑप्शन दिया गया. यह एक बेहद शानदार कदम था, क्योंकि सेल के दौरान सबसे अधिक ग्राहक छोटे शहरों से जुड़े होते हैं, जिनके लिए एक भाषा के साथ आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता था.सभी ई-कॉमर्स कंपनियां छोटे शहरों में अपने पैर जमाने की होड़ में हैं, जहां ऑनलाइन शॉपिंग का बाज़ार धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है. अपने बिगबी व्हाट्सऐप बॉट के साथ देश में फ्लिपकार्ट ने, ऑनलाइन शॉपिंग की जनता को यकीनन अपना दीवाना बना लिया.वहीं बॉट पर इमोजी पेश कर, इसे ग्राहकों के लिए बेहद आसान अनुभव बनाया. ग्राहक दिए हुए इमोजी में से कोई इमोजी सेलेक्ट करके उस इमोजी से जुड़ी लाइव डील्स का लाभ उठा पाए. जिसका मतलब है, सेल के दौरान, बिना कुछ टाइप किए ही केवल एक इमोजी पर क्लिक करने से ग्राहकों के आगे हॉट डील्स का बाज़ार पेश हो रहा था.फाइनली, ग्राहकों को अपनी बेस्ट डील चुनने के लिए पेज के पेज स्क्रॉल नहीं करने पड़े. एक के बाद एक टैब की भूल-भुलैया में ग्राहकों को अपनी फेवरेट डील मिस नहीं करनी पड़ी. जिन ग्राहकों ने बिगबी व्हाट्सऐप बॉट का अनुभव किया, वो अपने इस ऑनलाइन शॉपिंग के अनुभव की तारीफ करते नहीं थक रहे थे.ग्राहकों को अपनी ओर खींचने के इस शानदार कदम के साथ फ्लिपकार्ट ने टेक्नोलॉजी के महारथियों को बिगबी व्हाट्सऐप बॉट तक पहुंचा दिया. बॉट की पॉपुलैरिटी, सोशल मीडिया की एक झलक में ही देखी जा सकती थी, जहां हर तरफ बॉट ही छाया हुआ था. इस प्रोडक्ट की तारीफ करने के साथ ही, इमोजी के खास आईडिया और व्हाट्सऐप पर बॉट पेश करने वाली पहली कंपनी बनने के लिए फ्लिपकार्ट का नाम हर किसी के दिमाग में था. इसमें कोई शक नहीं कि टेक लवर्स को फ्लिपकार्ट के इस प्रोडक्ट से प्यार हो गया.सोशल मीडिया पर, बिगबी व्हाट्सऐप बॉट की बड़ी सफलता के बाद यदि फ्लिपकार्ट की इस बिग बिलियन डे सेल को सबसे हिट माना जाए, तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी.