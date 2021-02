भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने अपनी नई सर्विस BSNL Cinema Plus लॉन्च किया है. इससे सब्सक्राइबर्स सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से मल्टिपल ओवर द टॉप (OTT) प्लैटफॉर्म, SonyLIV और जैसी सर्विस को एक्सेस कर सकेंगे. कंपनी इस बंडल सर्विस को BSNL सब्सक्राइबर्स के लिए 199 रुपये प्रति महीने के चार्ज पर उपलब्ध करा रही है. फिलहाल इसे इंट्रोडक्ट्री ऑफर के तहत पहले तीन महीने के लिए 129 रुपये प्रति महीने के लिए दिया जा रहा है. कंपनी के एक ऑफिशियल का दावा है कि बीएसएनएल सिनेमा प्लस सर्विस में कुल 300 TV चैनल्स और 8,000 फिल्में मौजूद होंगे.BSNL Cinema Plus सर्विस में आपको मूवी, स्पोर्ट, म्यूज़िक, किड्स कंटेंट मिल रहा है. इसके अलावा आपको Zee5 और Voot के ऑरिजनल शो और लाइव टीवी चैनल का एक्सेस भी आपको मिल रहा है. BSNL Cinema Plus सर्विस एक्टिव होने के बाद यूज़र्स वेब कंटेंट को अपने कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइस और स्मार्ट टीवी पर देख सकता है.BSNL की इस सर्विस को सबसे पहले OnlyTech ने स्पॉट किया था. BSNL ने BSNL Cinema Plus सर्विस के लिए YuppTV के साथ पार्टनरशिप की है. इसमें यूजर्स को SonyLIV Special, Voot Select, YuppTV Premium और Zee5 Premium का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है. BSNL अपनी इस सर्विस को YuppTV Scope के ज़रिए दे रहा है. ये एक ऐसा मल्टीपल ओटीटी प्लैटफॉर्म है जो एक सब्सक्रिप्शन में अलग-अलग ओटीटी की सर्विस उपलब्ध कराता है.BSNL सब्सक्राइबर्स BSNL Cinema Plus सर्विस को कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीद सकते हैं.ग्राहकों को एक्टिवेट करने के लिए अपने बीएसएनएल फोन नंबर, टेलीकॉम सर्किल, ईमेल आईडी और फुल नेम लिखना होगा. साइनअप करने के बाद आपके लिए ये सर्विस ऐप के रूप में उपलब्ध हो जाएगी, जिसे ग्राहक Android, iPhone, Android TV, डेस्कटॉप और लैपटॉप पर एक्सेस किया जा सकता है.