कार बनाने के लिए पॉपुलर Buggati ने लॉन्च की 3 दमदार Smartwatch, होश उड़ा देगी कीमत

वाहन बनाने वाली पॉपुलर कंपनी Buggati अपने शानदार कार मॉडल Veyron और Chiron के लिए प्रसिद्ध है. अब कंपनी वाहन के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट में भी हाथ आजमाने जा रही है. कंपनी ने स्मार्टवॉच सेगमेंट में धमाकेदार एंट्री की है. कंपनी Bugatti Ceramique एडिशन One Pur Sport, Bugatti Ceramique एडिशन One Le Noire और Bugatti Ceramique एडिशन One Divo जैसी तीन स्मार्टवॉच को लॉन्च कर दिया है. ये स्मार्टवॉच यूजर्स के हार्ट रेट को ट्रैक करने के साथ साथ और कॉल-मैसेज नोटिफिकेशन को भी पढ़ सकते हैं. तो हम आपको बताते है इन स्मार्टवॉच के बारे में विस्तार से.



स्पेसिफिकेशन: Buggati ने अपने तीनों ही स्मार्टवॉच के फीचर्स एक तरह रखे हैं, लेकिन कंपनी ने इन स्मार्टवॉच का डिज़ाइन अलग अलग रखा है. कंपनी ने इन स्मार्टवॉच में राउंड AMOLED टच डिस्प्ले दिया है, जिसका रेजोलूशन 390x390 पिक्सल है.



इन तीनो स्मार्टवॉच में कंपनी ने 445mAh की दमदार बैटरी दी है. कंपनी का दावा है कि ये बैटरी एक बार चार्ज होने के बाद 14 दिन तक बैटरी बैकअप देती है. स्मार्टवॉच में स्ट्राप सिलिकॉन और टाइटेनियम का दिया गया है.कैसे हैं इसके फीचर्स



कंपनी ने इन स्मार्टवॉच में डुअल सेंसर्स दिए हैं, जिनकी मदद से आप अपने हार्ट रेट को ट्रैक करने के साथ-साथ हार्ट रेट में बदलाव को भी मॉनिटर कर सकेंगे. इसके साथ आप अपने स्लीप, स्टेप और कैलोरी को भी ट्रैक कर सकते हैं.



इन तीनो स्मार्टवॉच में 90 स्पोर्ट्स मोड दिया गया है. हेल्थ ट्रैक के अलावा आप अपने कॉल, मैसेज के नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा आप इन स्मार्टवॉच की मदद से अपने हेल्थ डेटा को रिकॉर्ड भी कर सकते है. कंपनी ने इन तीनो स्मार्टवॉच iOS 13.0 और एंड्राइड 7.0 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कम्पेटिबल बनाया है.



कीमत और उपलब्धता



कंपनी इन स्मार्टवॉच की कीमत 899 यूरो यानि भारतीय करेंसी में लगभग 79,400 रुपये है. इन स्मार्टवॉच की प्री-बुकिंग शुरू हो गई है. भारत में इन स्मार्टवॉच की उपलब्धता के बारे में कंपनी ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.