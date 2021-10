अगर आप भी जीतना चाहते हैं 15 हज़ार रुपये तो Amazon ऐप पर करना होगा छोटा सा काम, जानें तरीका

Amazon App Quiz October 6, 2021: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 15,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं.

आज के क्विज के विजेता का नाम 7 अक्टूबर को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

कैसे खेलें Quiz?

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 1 5,000 Amazon Pay Balance.

सवाल 1: Who won the rain hit Belgian F1 grand prix, as half points were awarded for only the 6th time in F1 history?

जवाब 1: Max Verstappen.

सवाल 2: In the 2021 movie Haseen Dilruba who plays the lead role of Rani?

जवाब 2: Taapsee Pannu.

सवाल 3: On August 29, which company launched its 21st rocket of the year sending the Dragon Cargo capsule to the International Space Station?

जवाब 3: SpaceX.

सवाल 4: This is the Olympic stadium located in which city of Germany?

जवाब 4: Munich.

सवाल 5: This is the flag of which country?

जवाब 5: Luxembourg.