नई दिल्ली. ChatGPT जब से लॉन्च हुआ है, तब से सुर्खियां बटौर रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट आए दिन कोई न कोई नया कारनामा कर रहा है. हाल ही में ChatGPT ने एक यात्री के कहने पर फ्लाइट लेट होने के लिए एयरलाइंस को ईमेल किया था और कंपनी से यात्री की पीड़ा को बताया. अब ChatGPT ने एक ऐसा काम किया है, जिससे एक कंपनी ने अपने क्लाइंट से करीब 90 लाख रुपये वसूले. जानकारी के मुताबिक क्लाइंट काफी समय से कंपनी को पेमेंट करने से इनकार कर रहा था.

यूएस-बेस्ड एक कंपनी के सीईओ ने हाल ही में शेयर किया कि कैसे उन्होंने महंगी कानूनी प्रक्रिया को छोड़ कर ChatGPT का इस्तेमाल क्लाइंट को चेतावनी देने के लिए किया. कंपनी के सीईओ ग्रेग इसेनबर्ग का दावा है कि उन्होंने चैटजीपीटी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल एक ग्राहक से अपने पैसे वसूलने के लिए किया, जिसने उन्हें पेमेंट करने से इनकार कर दिया था.

Imagine a multi-billion dollar client who refused to pay you for good work rendered. Most people would turn to lawyers

I turned to ChatGPT

Here’s the story of how I recovered $109,500 without spending a dime on legal fees:

— GREG ISENBERG (@gregisenberg) February 24, 2023