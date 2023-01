क्या अब ChatGPT के लिए भी देने पड़ेंगे पैसे? सामने आया प्रोफेशनल प्लान, इतनी है कीमत

नई दिल्ली. OpenAI ने ChatGPT के लिए एक प्रोफेशनल प्लान ऑफर करना शुरू किया है. इस प्लान की कीमत एक महीने के लिए करीब $42 (लगभग 3,400 रुपये) रखी गई है. हालांकि, इस बारे में कंपनी की ओर से कोई आधिकारिक अनाउंसमेंट नहीं की गई है.

इस महीने की शुरुआत में लिस्ट किए गए एडवांस फीचर्स के साथ OpenAI ने प्रोफेशनल अकाउंट के लिए एक वेटलिस्ट को जरूर शेयर किया था. हालांकि, इस पोस्ट में पेमेंट को लेकर कई बात नहीं कही गई थी. लेकिन, कंपनी ने कहा था कि वो ChatGPT को मोनेटाइज करने के बारे में सोच रही है.

एक हफ्ते पहले OpenAI ने एक अनाउंसमेंट में लिखा था कि हम ChatGPT को मोनेटाइज करने के बारे में सोच रहे हैं. हमारा लक्ष्य सर्विस को लगातार बेहतर बनाना और मेनटेन करना है और मोनेटाइजेशन एक तरीका है जिससे हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं. हम कुछ लोगों से अर्ली फीडबैड के लिए 15 मिनट बात करना चाहते हैं. अगर आप बात करने में दिलचस्पी रखते हैं तो इस फॉर्म को भर दें.

Working on a professional version of ChatGPT; will offer higher limits & faster performance. If interested, please join our waitlist here: https://t.co/Eh87OViRie

— Greg Brockman (@gdb) January 11, 2023