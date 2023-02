ChatGPT का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? Twitter यूज़र ने बताया पूरा फॉर्मूला

ChatGPT को लेकर दुनियाभर में काफी चर्चा चल रही है. Similarweb के डेटा के मुताबिक जनवरी के महीने में ChatGPT पर हर दिन 1.30 करोड़ यूनिक विजिटर्स आए हैं. जो दिसंबर 2022 की तुलना में लगभग दोगुना ज्यादा रहा है. ChatGPT एक अलग तरह का AI टूल है. इस पर कोई भी कुछ भी सवाल पूछ सकता है, वो जवाब देता है.

ChatGPT पर कोई भी आर्टिकल, जोक्स, निबंध और कविताएं लिख सकता है. ChatGPT अब माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर भी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, इसके अलावा ये और भी कई सेवाएं देता है. लेकिन इस नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का दुनिया भर के कई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ने साहित्यिक चोरी और गलत सूचना जैसे नैतिक कारणों से विरोध किया है.

हालांकि एक ट्विटर यूज़र मुश्ताक बिलाल का मानना ​​है कि एक एजूकेशनल टूल के रूप में चैटजीपीटी को ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो एकेडमिक्स के लिए नैतिक रूप से भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

बिलाल ने शुक्रवार, 3 फरवरी को एक ट्विटर थ्रेड में कहा, ‘चैटGPT हर जगह है और हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ज्यादातर एकेडमिक्स को यह नहीं पता है कि इसे स्मार्ट तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए.’ इसके साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में ChatGPT के सही इस्तेमाल का तरीका भी सुझाया है…

1) रिसर्च/सेमीनार पेपर के लिए आउटलाइन

Topic: पिछले 20 वर्षों के दौरान पाकिस्तान-अमेरिका संबंध.

1. Outline for a research/seminar paper Example prompt: Topic: Pakistan-US relations during last 20 years

Context: Graduate seminar at School of Advanced International Studies

Requirement: Outline for a seminar paper with research questions

Language: Academic

Tone: Formal pic.twitter.com/iffPNJf1xv — Mushtaq Bilal, PhD (@MushtaqBilalPhD) February 3, 2023

वीडियो में देखा जा सकता है कि ChatGPT ने विषयों और उप-विषयों के साथ एक आउटलाइन तैयार की है. इसने आपको एक Structure दिया है.

-बताया गया है कि सटीक शीर्षकों का उपयोग न करें, हालांकि इस मामले में कुछ काफी सहायक होते हैं.

-अपने पेपर की शुरुआत करने के लिए इस Structure का इस्तेमाल करें.

-इसे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मॉडीफाई करें.

2)रिसर्च के लिए सवाल

Topic: हैंस क्रिश्चियन एंडरसन की कहानियां दक्षिण एशिया में कैसे पढ़ी जाती हैं.

Requirement: जरनल आर्टिकल के लिए 10 सवाल तैयार चाहिए.

2. Brainstorm research questions Example prompt: Topic: How Hans Christian Andersen’s stories are read in South Asia

Context: Hans Christian Andersen as World Literature

Requirement: Generate ten research questions for a journal article

Language: Academic

Tone: Formal pic.twitter.com/WU7kHN0foG — Mushtaq Bilal, PhD (@MushtaqBilalPhD) February 3, 2023

3) स्कॉलरशिप/ग्रैजुएट स्कूल के लिए पर्सनल स्टेटमेंट ड्राफ्ट

Topic: पाकिस्तान के छोटे शहर की एक कामकाजी वर्ग की महिला का व्यक्तिगत बयान

3. Draft a personal statement for a scholarship/graduate school Example prompt: Topic: Personal statement of a working-class woman from small-town Pakistan

Context: Fulbright scholarship for a Master’s in International Relations

Language: Accessible pic.twitter.com/Fq55ZREnW0 — Mushtaq Bilal, PhD (@MushtaqBilalPhD) February 3, 2023

4)Interview की तैयारी

Topic: Fulbright scholarship के लिए इंटरव्यू

Requirement: इंटरव्यूअर द्वारा पूछे जाने वाले दस सवाल जनरेट.

4. Interview preparation Example prompt: Topic: Interview for a Fulbright scholarship

Context: PhD in Microbiology

Requirement: Generate ten questions interviewers are likely to ask pic.twitter.com/tyygqMN9i8 — Mushtaq Bilal, PhD (@MushtaqBilalPhD) February 3, 2023

5)Presentation की तैयारी

5. Presentation preparation Example prompt: Topic: Academic writing for non-native speakers

Context: Presentation at the University of Southern Denmark

Requirement: Break down of presentation

Language: Accessible

Tone: Formal pic.twitter.com/LrM7U84Eyx — Mushtaq Bilal, PhD (@MushtaqBilalPhD) February 3, 2023

बिलाल का कहना है कि ChatGPT के आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को अपने नैचुरल इंटेलिजेंस के साथ मिलाने पर कमाल हो सकता है.

Tags: Artificial Intelligence, Mobile Phone, Tech news, Tech news hindi