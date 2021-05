अब वॉट्सऐप पर जानिए आपके इलाके में वैक्सीन है या नहीं, सरकार ने जारी किया मोबाइल नंबर

कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है. लोगों तक आसानी से वैक्सीन पहुंच सके इसके लिए सरकार ने विभिन्न तरह के उपाय किए हैं. अब भारत सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री (Ministry of Health, Govt Of India) ने इसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल की है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक मोबाइल वॉट्सऐप नंबर जारी किया. इस नंबर की सहायता से आप अपने इलाके में यह जान सकेंगे कि वहां वैक्सीन उपलब्ध है या नहीं.हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह 9013151515 नंबर जारी किया है. घर बैठे बैठे अपने नजदीक में वैक्सीन का पता लगाने के लिए बस आपको एक मैसेज करना होगा. वॉट्सऐप में इस नंबर पर जाकर अपने एरिया के पिन कोड को टाइप करिए और बस सेंड कर दीजिए. फिर उधर से आपको उस इलाके में वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में आधिकारिक जानकारी मिल जाएगी.अधिकारियों का कहना है कि इससे वैक्सीन लगाने के लिए न परेशान होना पड़ेगा और न ही गैरजरूरी रूप से बार बार किसी सेंटर पर जाना होगा. जब आपका नंबर आ जाए तो एक बार वैक्सीन के बारे में अपडेट ले लीजिए. फिर तुरंत सेंटर पर जाकर कोरोना टीका लगवा लें.देश में मेडिकल रिसर्च की अग्रणी संस्था ICMR ने अब कोरोना जांच के लिए नई एडवाइजरी जारी की है. नई एडवाइजरी के मुताबिक कोरोना की जांच अब लोग घर में कर सकेंगे. रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए एक टेस्ट किट को ICMR की मंजूरी मिल गई है. इस किट के जरिये लोग घर मे ही नाक के जरिए कोरोना जांच के लिए सैंपल ले सकेंगे.होम आइसोलेशन टेस्टिंग किट के लिए MY LAB DISCOVERY SOLUTION LTD पुणे की कंपनी को ऑर्थराइज किया गया है. इस किट का नाम COVISELF (Pathocatch) है, जिसकी बाजार में कीमत 250 रुपये तक होगी. एडवाइजरी में कहा गया है कि होम टेस्टिंग सिर्फ सिम्प्टोमेटिक मरीजों के लिए है साथ में जो लोग लैब में कन्फर्म केस के सीधे संपर्क में आए हों. होम टेस्टिंग कंपनी के सुझाए मैन्युअल तौर तरीके से होगा. होम टेस्टिंग के लिए गूगल प्ले स्टोर और ऐपल स्टोर से मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा. मोबाइल ऐप के ज़रिए पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट मिलेगी.जो लोग होम टेस्टिंग करेंगे उन्हें टेस्ट strip पिक्चर खींचना पड़ेगा और उसी फोन से तस्वीर लेनी होगी जिस पर मोबाइल ऐप डाउनलोड होगा. मोबाइल फोन का डाटा सीधे ICMR के टेस्टिंग पोर्टल पर स्टोर हो जाएगा. मरीज की गोपनीयता बरकरार रहेगी. इस टेस्ट के जरिए जिनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी उन्हें पॉजिटिव माना जाएगा और किसी टेस्ट की जरूरत नही पड़ेगी.