स्मार्टफोन में ये छोटा सा काम कर देंगे तो बच जाएगी 12GB तक स्टोरेज, ज़रूर करें ट्राय

नई दिल्ली: स्मार्टफोन को लगातार इस्तेमाल करने से इसमें जंक और cache डेटा जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टोरेज फुल हो जाती है. स्टोरेड भरने से कई बार हैंग होने की भी समस्याएं हो सकती है. ऐसी स्थिति में लोग स्मार्टफोन को जल्दी से Reset कर देते हैं. इसके बाद इसमें भले ही तेजी आ जाए, लेकिन कॉल डिटेल मैसेज और बहुत सारी चीजें डिलीट हो जाती है. इससे बचने के लिए other फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं.

इससे लगभग स्मार्टफोन में 10 से 12 जीबी तक आराम से स्टोरेज खाली कर सकते हैं. इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करें.

स्मार्टफोन में डाउनलोड करें ये ऐप

स्मार्टफोन या टैब में फाइल की वजह से स्टोरेज फुल हो जाती है. डायरेक्ट स्मार्टफोन से इसे डिलीट करना आसान नहीं है. इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से मुफ्त में storage analyzer & disk usage ऐप डाउनलोड करें. इसमें आपको सभी छोटी बड़ी और टेंपरेरी के अलावा कैच फाइल्स भी देखने को मिल जाएंगी. इसके जरिए इसे सिलेक्ट कर एक साथ या अलग अलग भी डिलीट करना बहुत आसान है.

Other Files डिलीट करने से पहले रखें इन बातों का ध्यान

किसी भी स्मार्टफोन में Other फाइल्स को डिलीट करने से पहले कुछ बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है. कुछ लोग इसे जाने बगैर ही डिलीट कर देते हैं, बाद में उन्हें कुछ तस्वीरें और वीडियो नहीं मिलने पर परेशान हो जाते हैं. आज के समय में कुछ लोग हिडेन फोल्डर में तस्वीरें वीडियो और गेम्स आदि रखते हैं. इसे बैकअप लेने के बाद ही अदर फाइल्स को डिलीट करें. बैकअप लिए बगैर डिलीट किए हिडेन फोल्डर में मौजूद ज़रूरी डेटा को भी हमेशा के लिए खो सकते हैं.

Other Files ऐसे करें डिलीट

1. Other फाइल को डिलीट कर स्मार्टफोन में स्टोरेज खाली करने के लिए storage analyzer & disk usage ऐप खोलें.

2. सभी टर्म एंड कंडीशन को ध्यान से पढ़कर एक्सेस देने के बाद लेफ्ट साइड में स्वाइप करें.

3. इसके बाद file categories के ऊपर क्लिक कर दें.

4. यहां आपको सभी हिडन फाइल्स फोल्डर और टेंपरेरी के अलावा cache डाटा देखने को मिलेंगे.

5. इनमें से केवल others फाइल के ऊपर क्लिक कर अंदर मौजूद सभी खाली फाइल्स को सिलेक्ट कर लें.

6. अब राइट साइड में ऊपर की तरफ डिलीट आइकन पर क्लिक कर स्टोरेज खाली करें.

