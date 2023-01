Redmi को चुनौती देने Coca Cola लाया स्मार्टफोन, रेडमी के धुर विरोधी से मिलाया हाथ!

नई दिल्ली. लोकप्रिय सॉफ्ट ड्रिंक Coca-Cola जल्द ही भारत में एक स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है. भारतीय टिप्सटर मुकुल शर्मा के मुताबिक, कंपनी इस साल मार्च तक देश में अपना फोन ला सकती है. उनका कहना है कि कोका-कोला डिवाइस के लिए एक स्मार्टफोन निर्माता के साथ सहयोग करेगी. Coca-Cola फोन रियलमी 4जी फोन का री-ब्रांडेड वर्जन होगा. ऐसे में इसके फीचर्स भी रियलमी के फोन जैसे ही होंगे. रियलमी के फोन में 6.4 इंच की फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले है और गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है. डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 90Hz है.

माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर एक पोस्ट के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए, लीकस्टर ने लिखा, “यह बिल्कुल नया #Cola फोन है. यह मोबाइल इस तिमाही में भारत में लॉन्च हो सकता है. कोका-कोला इस नए फोन के लिए एक स्मार्टफोन ब्रांड के साथ सहयोग कर रही है.”

[Exclusive] Here’s the all new #Cola Phone 😍

Can confirm that the device is launching this quarter in India.

Coca-Cola is collaborating with a smartphone brand for this new phone.

January 24, 2023