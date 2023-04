“बाॅस बोल रहा हूं…पेटीएम से पेमेंट कर दो”, मार्केट में आया नए तरह का स्कैम, जानिए कैसे बचना है

Fraud On WhatsApp: साइबर अपराधी (Cyber Scammers) लोगों को ठगने के लिए हर दिन नए तरह के उपाय निकाल रहे हैं. फोन कॉल, ई-मेल और मैसेजिंग के बाद अब साइबर ठग लोगों को अपना निशाना बनाने के लिए Whatsapp का भी इस्तेमाल करने लेने लगे हैं. हाल ही के दिनों में व्हाट्सएप पर फ्रॉड का एक नया मामला सामने आया है, जिसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

दरअसल, भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी, मीशो (Meesho) के एक कर्मचारी ने कंपनी के सीईओ के नाम पर Whatsapp पर एक मैसेज मिला. पहले तो सीईओ का मैसेज देखकर कर्मचारी का सर घूमा, लेकिन जब उसने बारीकी से मैसेज का निरीक्षण किया तो पता चला कि यह मैसेज फेक है.

मीशो के कर्मचारी शिखर सक्सेना (Shikhar Saxena) ने यह वाकया अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया है. उन्होंने बताया कि उन्हें व्हाट्एप पर अपने बॉस विदित आत्रे की प्रोफाइल फोटो लगे नंबर से मैसेज आया. मैसेज में लिखा था, “मैं वर्तमान में एक क्लाइंट के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पर हूं और मुझे उस क्लाइंट को कुछ गिफ्ट करना है. क्या आप उस गिफ्ट को मेरे लिए पेटीएम से खरीद सकते हैं? आपको इसके लिए बाद में भुगतान कर दिया जाएगा”

Latest scam in the startup world – message from the CEO. pic.twitter.com/IIsZYYQsbx

— Shikhar Saxena (@_shikharsaxena) April 6, 2023