अगर आप भी जीतना चाहते हैं 10 हज़ार रुपये तो Amazon दे रहा है मौका, जानें क्या करना होगा

Amazon ऐप के ज़रिए आप पे बैलेंस में 10,000 रुपये जीत सकते हैं.

Amazon App quiz 12 July, 2021: हम यहां आज के Amazon App Quiz के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं, जिससे आप ढेरों इनाम जीत सकते हैं.... News18Hindi

Last Updated : July 12, 2021, 12:09 IST Share this:









Amazon App Quiz July 12, 2021: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेजन पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 10,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.



इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 13 जुलाई को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.



कैसे खेलें Quiz?

--अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.



--डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.



--इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.



हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 10,000 Amazon Pay Balance.



सवाल 1: Recently, a National Committee was formed to celebrate what in 2022 in the form of Azadi Ka Amrit Mahotsav?

जवाब 1- 75 years of India’s Independence.



सवाल 2: The immense Chicxulub crater, that may have caused the extinction of Dinosaurs, is located underneath the Yucatan Peninsula in which nation?

जवाब 2- Mexico.



सवाल 3: In an ODI match at which venue in 2021, did you have 1 pair of brothers representing India and another pair representing England?

जवाब 3- Pune.



सवाल 4: Which necessary phone peripheral was recently removed from the box of the newest version of this particular mobile phone?

जवाब 4- Both of the above.



सवाल 5: These animals can eat upto a kilogram of what per day?

जवाब 5- Eucalyptus leaves.